[email protected]

Con el rostro cubierto por temor a represalias, padres de familia inmigrantes, que fueron liberados y reunidos con sus hijos el viernes pasado, relataron su historia en Casa Anunciación de El Paso.Estas 6 familias son las que más recientemente se han reunificado, después de que las autoridades federales las separaron y detuvieron dentro del marco de la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump.“El 26 de julio era la fecha límite para que todas las familias que habían sido separadas se reunificaran, pero ese límite llegó y pasó”, dijo Rubén García, director de Casa Anunciación.“Yo lloraba mucho, le pedía a Dios que me dejara pronto estar con mi hijo, pero no se podía, Inmigración me tuvo por un largo tiempo detenido”, dijo entre sollozos Jorge, uno de los padres recién liberados.Agregó que no había comunicación con el niño. “Hasta pasados 40 días pude hablar un momentito con él”, dijo el migrante.“De acuerdo al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), dijeron al juez en San Diego que cerca de mil 800 niños en efecto se habían reunido, pero también surgió el hecho de que en ese momento había cerca de otros 700 niños que aún no se habían reunido con sus familias”, agregó García.El temor de represalias por parte de la autoridad federal estadounidense, o incluso en sus países de origen, llevó a los padres de familia a cubrir su rostro de forma improvisada, con camisetas que se anudaron y a las que les hicieron orificios para poder ver.“Estoy muy contento de estar libre con mi hijo, pero pienso en aquellos que aún siguen detenidos y separados”, afirmó otro de los inmigrantes liberados, quien prefirió omitir su nombre.Estas personas tienen en común que en un principio habían sido calificadas como no elegibles a la reunificación, al existir dudas sobre el parentesco con los menores que las acompañaban al momento de ser detenidas.“Son 5 padres y 1 madre que fueron liberados, pero aún existen 60 padres de familia detenidos en el área de El Paso”, dijo Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.“De todos ellos, excepto 2 casos, no se nos ha dicho por qué no se han reunificado con sus hijos, no nos han dicho por qué no han reunido a estas familias tras la fecha límite”, agregó Levy.“Hay un gran número de padres que son elegibles y deberían haber sido reunidos con sus hijos, y no ha sido así”, dijo por su parte García.Una vez que las familias han sido reunificadas, cada cual viajará a diferentes ciudades donde tienen a algún pariente, en espera de su audiencia en una corte migratoria.