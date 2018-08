UTEP, de fiesta, por regreso a clases

El primer día de clases para el semestre de otoño de 2018 en la Universidad de Texas en El Paso es el próximo lunes 27 de agosto.Hay muchas actividades planificadas para la primera semana de clases, incluida la recepción anual de los mineros: cinco días de actividades y eventos llenos de diversión organizados por el Centro de Participación y Liderazgo Estudiantil.Los eventos temáticos se planean de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, de lunes a jueves en Centennial Plaza. La semana culminará con la Minerpalooza de 6 de la tarde a las 11 de la noche el viernes 31 en Glory Road y Sun Bowl Drive.Aquí hay algunos puntos destacados de la conmemoración:• Lunes 27 de agosto: Flote hacia el nuevo año. Los estudiantes pueden disfrutar de Root Beer con helado –root beer floats– mientras se entretienen deslizándose por toboganes y sillas inflables.• Martes 28 de agosto: Conoce a los griegos. Los estudiantes pueden aprender sobre las fraternidades y la hermandad de vida. También habrá juegos de arcade y de campo, un teñido anudado y una estación de camiseta, y como es martes, come algunos tacos.• Miércoles 29 y jueves 30 de agosto: Descubre el Filo de UTEP. UTEP Edge fomenta el éxito de toda la vida de cada estudiante a través de una programación curricular y cocurricular que alienta a los estudiantes a desarrollar sus talentos y fortalezas a través de una variedad de experiencias de alto impacto creadas y entregadas por profesores, personal, ex alumnos y socios de la comunidad. Los estudiantes pueden descubrir las muchas experiencias en el campus que los ayudarán a obtener una ventaja competitiva desarrollando habilidades clave que los preparen para puestos de liderazgo y éxito para toda la vida. Obtenga más información en www.utep.edu/edge.• Viernes 31 de agosto: Minerpalooza. La 28ª edición de Minerpalooza, la celebración más esperada de UTEP, incluye música en vivo, actividades de carnaval y camiones de comida de todo El Paso. El ex integrantes del elenco de “Jersey Shore” DJ Pauly D encabezará el evento con el apoyo de Drake Bell, Orange Calderon y el grupo local Volta. Obtenga más información en www.minerpalooza.com.¿Quién dice que necesitas una visita a la universidad para ver un campus?El mapa del campus interactivo de UTEP –www.utep.edu/map– hace posible explorar UTEP desde cualquier lugar del mundo. Funciona en su dispositivo móvil o de escritorio, brindando a los visitantes y estudiantes una vista aérea de todos los edificios en el campus, así como de las ubicaciones de estacionamientos, comedores, rutas de Sun Metro que llegan al campus y más.Los estudiantes de UTEP pueden abrir el mapa del campus y ver edificios académicos, instalaciones deportivas y de entretenimiento en imágenes panorámicas de 360 grados.El evento Homecoming 2018 tendrá lugar del 30 de septiembre al 7 de octubre con una serie de eventos planificados para toda la semana, incluido el Fin de Semana de los Graduados Dorados con la clase de 1968 en varios lugares, el Homecoming Pep Rally al mediodía del jueves 4 de octubre y el juego de fútbol de regreso a la universidad, con UTEP enfrentando a. North Texas el 6 de octubre.

