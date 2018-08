Resguardan plantel por amenaza en internet

Maestros y alumnos de la preparatoria Eastlake High School fueron puestos bajo resguardo la mañana de este viernes, luego de que un estudiante hiciera una amenaza contra la escuela en redes sociales.El Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) confirmó dicha amenaza, pero agregó que se pudo identificar al alumno que lo hizo, quien fue confrontado por autoridades escolares.Autoridades de SISD mencionaron que tras hablar con el estudiante, cuya identidad no fue revelada, se determinó que no existía ninguna amenaza, por lo que los demás alumnos volvieron a sus actividades normales.El distrito envió un mensaje a los padres para informales de lo ocurrido y donde pedían su ayuda para hablar con los estudiantes sobre las consecuencias de hacer ese tipo de amenazas en línea.“Por favor hablen con sus hijos sobre las graves consecuencias que puede haber si hacen estas amenazas ya sea para dañar o no”, se leía en el mensaje.Por ultimo, el distrito pidió a toda la comunidad que en caso de saber sobre alguna amenaza, lo reportaran de inmediato a la Policía, en lugar de difundirlo en redes sociales.Advierte FBI consecuencias legalesAnte este reciente hecho de amenazas por internet, Emmerson Buie, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), comentó que este tipo de acciones no son un juego y podría tener consecuencias penales para quien lo haga.“Estas amenazas son muy serias porque crean miedo en la comunidad, pero la gente no cree que esto puede llevar cargos federales”, explicó Buie.Es por eso que el FBI tiene una campaña llamada ‘No es una broma, piensa antes de publicar’, para tratar de prevenir que adolescentes que no miden las consecuencias tengan llevar una ofensa de este tipo el resto de sus vidas.“No queremos que los jóvenes sean arrestados y acusados de algo así, porque es algo que irán arrastrando el resto de sus vidas”, aseguró.Buie agregó que todas las amenazas son tomadas en serio y si una persona es juzgada por este delito podría pasar entre 5 años de cárcel a cadena perpetua, dependiendo la gravedad de la amenaza.

