A la baja, gasolina al pasar el verano

Los precios de la gasolina en el estado de Texas continúan a la baja. De acuerdo con el sitio web de AAA Texas (Asociación Americana de Automovilistas), el precio promedio para la gasolina Regular es de 2.61 dólares por galón, cifra como 3 centavos menor que la semana anterior.Sin embargo, en comparación a la misma fecha pero del año pasado, este precio es 48 centavos mayor por galón.En El Paso, el promedio de acuerdo con la última actualización de la AAA es de 2.71 dólares por galón, 10 centavos por arriba del promedio nacional, pero 5 centavos menos que la semana pasada.En la misma semana de agosto pero del año 2017, el precio promedio en El Paso se registró en 2.19 por galón de gasolina Regular sin plomo, lo que nos deja 52 centavos por arriba del costo entonces.A medida que el verano de aleja, los precios de la gasolina en todo el estado se vuelven más bajos, entonces vemos estas reducciones de precios, lentas, pero constantes en las gasolineras durante las últimas semanas, comentó en una entrevista telefónica Joshua Zuber, vocero de AAA en sector El Paso.En comparación con el mes de julio, la demanda de gasolina cada vez es menos, por lo que los resultados se pueden visualizar cada que avanza el tiempo, principalmente en los precios de la gasolina Regular.Empero, además de las vacaciones de verano ¿por qué la gasolina es más barata en tiempo de invierno? La AAA explica que la mezcla de gasolina en el estado empieza a cambiar iniciando el mes de septiembre.Esta mezcla, que es más barata de producir, contiene un combustible que se evapora a bajas temperaturas para que los motores del vehículo funcionen correctamente, especialmente cuando el motor está frío, informó la asociación.En El Paso, siendo la región seca y sumamente extremosa, es común ver que la gasolina rinde menos en verano. Además del clima, se le suma el consumo de gasolina en el desempeño del motor, principalmente por el clima helado en los vehículos.Daniel Armbruster, director de comunicaciones de AAA en Texas y Nuevo México, informó por medio de un comunicado que los paseños están experimentando precios de gasolina cada vez más bajos, por lo que no sorprende ver a las personas llenar el tanque, a comparación de unas semanas cuando se “trataba de economizar un poco más”.“Es importante detallar que la demanda del consumidor por gasolina está cayendo a medida que el verano llega a su fin y es por eso que los precios bajan, debido a la menor demanda”, declaró.Para Victoria Casas, quien reside en el Valle Bajo de El Paso, el alto precio que la gasolina Regular llegó a alcanzar varias semanas atrás, pegó de forma considerable a su bolsillo, por lo que ahora, espera ver los precios un poco más accesibles.“Es que sí se gasta mucho uno, parece que no, pues uno pone de 15 a 10 dólares cada tercer día y eso que mi carro no es grande, ahora esperemos que se acomoden los precios a como un día nos tocó de hasta 1.89 dólares por galón”, dijo.Ivonne Valle, quien reside en Ciudad Juárez, comentó que espera que los precios de gasolina en El Paso vuelvan a estar bajos, para que al momento de cruzar la frontera y realizar varias compras, pueda aprovechar para llenar su tanque.“Yo considero que la gasolina sí rinde más aquí”, dijo. “Aunque el dólar esté caro, me he dado cuenta que lleno mi tanque, aprovecho y compro unas cosas cuando vengo y me ha durado casi toda la semana”.Actualmente, los precios de gasolina en la vecina ciudad han aumentado desde que se basan en el modelo de libre mercado.La mañana del viernes, el litro de gasolina Magna (Regular) en la mayoría de las dispensadoras, promediaba en 15.01 pesos.De acuerdo con archivos periodísticos, los efectos del combustible en la vecina urbe mexicana se deben a que la competencia está mermada por falta de nuevos distribuidores que impliquen ahorros en las cadenas de suministro de los expendedores locales, actualmente el único distribuidor es Pemex.Aunque la gasolina en la frontera no está a un precio económico, no ha tocado el precio récord registrado a mediados de julio del 2008, cuando la recesión empujó a que el precio minorista por galón de gasolina Regular se vendiera en las gasolineras a 3.97 dólares.