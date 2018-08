Testigo clave en indagatoria a Trump logra inmunidad

Nueva York – Fiscales federales llegaron a un trato con el que se otorga inmunidad al ejecutivo de tabloides David J. Pecker, testigo clave en la investigación sobre los pagos que se hicieron durante la campaña 2016 a dos mujeres que aseguraron haber sostenido amoríos con Donald J. Trump, de acuerdo con dos personas familiarizadas con las indagatorias.Pecker es el director de American Media Inc., la mayor editorial de información amarillista en Estados Unidos, la cual estuvo involucrada en los pagos, que los fiscales han identificado como contribuciones ilegales violatorias de las leyes acerca de las finanzas de campaña.Cuando unos fiscales de Nueva York armaban la causa contra Michael D. Cohen, quien durante largo tiempo fue abogado de Trump, que condujo a que el martes él se declarara culpable, surgió Pecker como un actor importante. Al parecer la investigación sigue en curso, mientras que, como amigo y aliado de mucho tiempo de Trump, Pecker podría poseer información adicional valiosa para los fiscales.Al admitir su culpabilidad por violaciones financieras de campaña, Cohen ha señalado que Trump le dio instrucciones de arreglar los pagos para que las mujeres guardaran silencio a fin de proteger a Trump de historias embarazosas durante la campaña. La cooperación de Pecker representa potencialmente un golpe más para el Presidente por parte de alguien que fuera su partidario.El jueves se desconocía si los fiscales habían otorgado inmunidad a Pekcer por su participación en las contribuciones ilegales de campaña, o si sólo habían accedido a no fincarle cargos penales con base en la información que proporcionó. Una de las personas informadas al respecto advirtió que Pecker podría ser puesto bajo la lupa. El sitio The Hive dio a conocer el jueves el acuerdo.En los documentos procesales se incluyeron descripciones pormenorizadas acerca de la relación de Cohen con American Media Inc. al hacerse los arreglos sobre los pagos para las mujeres —una estrella de películas porno y una exmodelo de Playboy.Pecker había sido allegado de Trump desde los años 90, habiendo fungido como su protector desde antes de los días cuando Trump conducía su programa tipo “reality”, “The Apprentice”.El acuerdo entre los fiscales y Pecker añade un giro más a un caso muy poco común en el cual se implica al Presidente. Significa que una empresa que opera como organización informativa está cooperando con las autoridades federales en la investigación que tiene que ver con su trabajo con una campaña.Los fiscales federales determinaron que durante la labor de American Media con Cohen —y a favor de la candidatura de Trump, según Cohen— la función de la empresa fue más bien como apoyo político de Trump, informó en julio el Times.La cooperación de la empresa ha brindado a los fiscales una segunda vía a las comunicaciones en torno a las medidas dirigidas a proteger los secretos de Trump sobre mujeres durante la campaña, además de la información proporcionada por Cohen.

