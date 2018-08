Sorprenden a ex convicta en hotel con drogas y un arma

Una mujer de 40 años, fue detenida en posesión de drogas y un arma de fuego al interior de un cuatro de hotel en el Noreste de El Paso, informaron las autoridades.Lacey Nikita Goldsmith, enfrenta cargos por portación ilegal de un arma de fuego por un ex convicto, así como por posesión y distribución de drogas.Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, alrededor de las 7:30 de la noche, en el hotel Superlodge, ubicado en el 9487 Dyer.De acuerdo con Darrel Petry, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), se recibió el reporte sobre una supuesta transacción de drogas en el hotel.Las investigaciones preliminares revelaron que varias personas estaban dentro de una de las habitaciones del lugar consumiendo drogas.Petry comentó que cuando oficiales de EPPD ingresaron al lugar, localizaron a Goldsmith en posesión de 11 gramos de metanfetaminas, 5.1 gramos de cocaína, .07 gramos de mariguana y de una pistola calibre nueve milímetros.Goldsmith fue detenida y recluida en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 25 mil 300 dólares.Tras casi un mes, la Unidad Táctica de la Policía de El Paso (EPPD) logró el arresto de un adolescente acusado de entrar a robar en una casa en el Oeste de la ciudad.Se trata de Gabriel Alejandro Cervantes, de 19 años, quien enfrenta un cargo por robo a casa habitación, por el incidente ocurrido el pasado 26 de julio.Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la cuadra 7200 de la avenida Alto Rey, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche.De acuerdo con Darrel Petry, vocero de EPPD, Cervantes ingresó a la casa y sustrajo diversos artículos entre ellos joyería, electrodomésticos y ropa.Luego de varias semanas de investigación, la Unidad Táctica pudo identificar a Cervantes como el presunto responsable, por lo que se giró una orden de arresto en su contra.Cervantes fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 20 mil dólares.Un hombre terminó tras las rejas, luego de que ayer por la noche presuntamente secuestrara a su ex pareja sentimental.Se trata de Jonathan Medina, de 23 años, quien enfrenta un cargo por secuestro agravado, otro por violencia familiar, dos por evadir el arresto y uno más por violar una orden de restricción.El incidente se registró alrededor de las 11:30 de la noche, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO), recibieron el reporte de un secuestro.De acuerdo con Leslie Antúnez, vocera de EPCSO, el reporte se indicaba que el secuestrador había huido con la víctima por la Carretera Interestatal 10, a la altura del marcador de la milla 42, en el Este de El Paso.Cuando agentes de EPCSO llegaron al área, encontraron a un vehículo que estaba estacionado en el acotamiento y parecía que los dos ocupantes del auto estaba enfrascados en una pelea física.Antúnez mencionó que cuando los uniformados se acercaron al automóvil, Medina salió corriendo rumbo a una zona desértica.La víctima, quien solo fue identificada como una mujer de 18 años, le contó a los oficiales que su ex novio la había sacado a la fuerza de su trabajo amenazándola con hacerle daño.Con la ayuda de personal de la Patrulla Fronteriza y la Policía de Socorro, los agentes de EPCSO buscaron a Medina en la zona sin éxito alguno.La vocera agregó que hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, agentes de EPCSO observaron a Medina caminando por el bulevar East Lake.Medina fue detenido y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 72 mil 750 dólares.

