Avanza el muro en Santa Teresa

El reforzamiento del muro existente en la frontera Sur de los Estados Unidos con México avanza de manera constante en la región de Santa Teresa, Nuevo México, informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).De acuerdo a la dependencia federal se han instalado, hasta la semana pasada, un total de 8 mil 100 paneles que se extienden a lo largo de 12 millas (19 kilómetros) en la zona limítrofe entre ambas naciones, sostuvo CBP a la Prensa Asociada.Esto equivale a más de la mitad de la distancia por cubrir que se había proyectado en abril pasado, cuando se anunció el reforzamiento de la malla en una zona fronteriza que comprende 20 millas.“Cuando se finalice (el muro) cubrirá 20 millas (32 kilómetros) y reemplazará a viejos postes y rieles que estaban destinados a detener el paso de vehículos, pero que no han funcionado para evitar que personas crucen a pie”, dijo CBP.Mientras tanto, la aprobación del presupuesto solicitado por el presidente Donald Trump, con el fin de construir un nuevo muro, se mantiene inmerso en un álgido debate en el Congreso.Este proyecto de la administración Trump, que fue uno de los puntos importantes en su campaña política rumbo a la presidencia, supone destinar 25 mil millones de dólares, de los cuales solamente ha logrado destinar 1 mil 600 millones para reforzar las estructuras que ya existen en la frontera.“Debemos tener seguridad en la frontera, deshacernos de la inmigración en cadena, la lotería (de visas), la política de ‘detener y liberar’, las ciudades santuarios y basar la inmigración en méritos”, dijo el domingo el presidente Trump desde su cuenta de Twitter.“Hay que proteger al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) la aplicación de la ley y, por supuesto, seguir construyendo, pero mucho más rápido, ¡EL MURO!”, sostuvo el mandatario.En campaña, y de forma reiterada desde que asumió el cargo, el presidente de los Estados Unidos mantiene su idea de que con el muro se podrá combatir eficazmente el tráfico de drogas y la inmigración ilegal.En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que su gobierno ya ha invertido 3 mil 200 millones de dólares para la obra, sin embargo, dijo que seguirá solicitando un mayor presupuesto.“Ya he solicitado otros 5 mil millones para el nuevo año fiscal”, dijo Trump en la entrevista televisiva con la cadena Fox y, aunque sostuvo que “es muy difícil tratar con los demócratas”, el mandatario reiteró en tono amenazante la posibilidad de cerrar el Gobierno, si es que los congresistas no apoyaban sus planes.La valla fronteriza actual, instalada al Oeste del cruce internacional de Santa Teresa, Nuevo México, será reemplazada por barreras reforzadas con columnas ancladas a la superficie, de acuerdo a lo establecido en el contrato otorgado en enero pasado a la empresa Barnard Construction Co. Inc.A la par de los trabajos en Santa Teresa, también se levanta una barrera de 30 pies (9.1 metros) de altura en Calexico, California, frontera con Mexicali, Baja California.Funcionarios federales afirman que el área de Santa Teresa, vigilada por el Sector El Paso del CBP, sigue siendo una ruta activa para el tráfico de personas y el narcotráfico.El Sector El Paso del CBP es responsable de un extenso territorio desértico que abarca una porción del Oeste de Texas y todo Nuevo México.Cuando se anunciaron los planes para reforzar las barreras en el área de Santa Teresa, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo que el objetivo era evitar los cruces ilegales.“El muro no evitará que la gente cruce, pero causará un daño real a la vida silvestre de nuestro estado, como el venado bura y los lobos mexicanos, y militarizará aún más a nuestras comunidades fronterizas”, dijo Kevin Bixby, director ejecutivo del Southwest Environmental Center en Las Cruces, Nuevo México, que junto a la Border Network of Human Rights, con sede en El Paso, demandaron legalmente a la administración Trump para detener estos trabajos.

