Daños materiales por varios miles de dólares pero sin víctimas qué lamentar, fue el saldo de un incendio, bajo la categoría de condición 3, registrado en una vivienda ubicada en las inmediaciones del bulevar Horizon y la carretera Interestatal I-10 la mañana de ayer.El siniestro, que amenazaba con extenderse a predios aledaños en donde se encontraban cientos de neumáticos para tractocamiones, fue controlado por bomberos de las poblaciones de Socorro, Clint, Tigua y San Elizario.“Fue un incendio que representaba alto riesgo por la presencia de materiales flamables en los predios contiguos, pero por fortuna logramos controlarlo”, afirmó Diego Sarinana, jefe de bomberos de la Ciudad de Socorro.Explicó que el fuego inició en el interior de un garaje donde se encontraba un vehículo de recreación –RV– al cual se le estaba dando mantenimiento.Agregó que intempestivamente los trabajos ocasionaron fuego que no pudo ser controlado por las personas que reparaban el vehículo.“Ellos trataron de apagarlo pero se les salió de control y optaron por llamarnos”, añadió el jefe de bomberos,quien dijo que la respuesta de los bomberos de Socorro fue de seis minutos.“Fue muy aparatoso. No se veía nada por la cortina negra de humo que se produjo y no nos dejaron entrar a realizar nuestro trabajo”, dijo Carlos, uno de los choferes de una empresa dedicada al autotransporte que colinda con la casa afectada.Y es que para proteger el área y evitar que alguna persona resultara afectada, elementos del Departamento del Sheriff acordonaron la zona, sin embargo el tráfico no fue cerrado a la circulación.Cientos de automovilistas que circulaban por la carretera inter estatal I-10 bajaron la velocidad ante lo dramático de la escena que oscureció el paisaje por la presencia del denso humo.A la escena arribaron 16 máquinas extintoras de los departamentos de bomberos de las poblaciones aledañas.En total participaron alrededor de 38 bomberos quienes sofocaron las llamas en minutos, sin embargo, el viento provocó que no se extinguiera por completo y se reanudara bajo los escombros pero ya bajo control.Los moradores de la vivienda fueron evacuados sin que sufrieran lesiones y permanecieron a salvo mientras los cuerpos de emergencia atendían el siniestro.En el patio de la vivienda había varios vehículos entre tractores y camiones de carga. Además de un gran huerto con árboles frutales que por fortuna no fueron alcanzados por el fuego.Para esclarecer las causas reales del incendio fue llamado personal de Marshall Fire del Condado de El Paso para que iniciaran el levantamiento de evidencias para integrarlas a la investigación.

