Sólo 4 puntos separan a O'Rourke de su rival

Justo cuando la guerra de anuncios televisivos de otoño está por comenzar, una nueva encuesta de NBS y la Universidad Marista, aplicada a votantes registrados, muestra una cerrada carrera por el Senado entre el titular Ted Cruz y el representante federal de El Paso, Beto O’Rourke.En la disputa cara a cara, Cruz mantenía una ventaja de 4 puntos ante O’Rourke. Cuarenta y nueve por ciento de quienes respondieron respaldaron a Cruz, comparado con 45 que apoyaron a O’Rourke. Seis por ciento de los encuestados sigue indeciso. La encuesta tiene un margen de error de más-menos 3.8 puntos porcentuales.Cruz ha mantenido una justa con tendencia favorable, con 49 por ciento de los encuestados considerando que tiene una buena imagen y 41 viéndolo desfavorable.O’Rourke es por mucho más desconocido. Cuarenta y un por ciento de los encuestados lo ven favorable, en tanto que el 23 por ciento de los que respondieron la encuesta lo toman por desfavorable. Treinta y seis por ciento estaban inseguros de su opinión sobre O’Rourke o nunca habían oído de él.El que existan muchos texanos restantes que no sepan quién es O’Rourke sugiere que la campaña propagandística por televisión será crítica: o tiene espacio para crecer su base de simpatizantes o tiene lugar para que la campaña de Cruz lo defina negativamente.La encuesta también reveló que el gobernador Greg Abbott mantiene una distancia cómoda de 19 puntos contra su rival, la ex sheriff del Condado de Dallas, Lupe Valdez, dato similar a otras encuestas abiertas al público sobre la contienda.Además, el presidente Donald Trump está justo arriba de las aguas en el estado: 47 por ciento de los votantes registrados aprueban su desempeño, contra 45 que lo desaprueba.Se trató de una encuesta en vivo por teléfono realizada entre el 12 y el 16 de agosto. La encuesta se levantó antes del martes, cuando el ex abogado y el ex jefe de campaña de Trump fueron declarados culpables de varios delitos en juicios separados.

