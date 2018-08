Detienen a presunto autor de amenaza

El agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en El Paso, Keith A. Byers, anunció el arresto de Dallas Carrera, de 18 años, de El Paso, quien supuestamente publicó una amenaza dirigida a las escuelas locales vía una aplicación de redes sociales.Aproximadamente a las 6 p.m. del pasado martes, agentes de la Oficina de Campo del FBI en El Paso recibieron un tip vía [email protected] En el mensaje se mostraba una fotografía publicada en una aplicación de redes sociales, en un teléfono móvil, de una caja llena de cartuchos de rifles de asalto con un mensaje que decía “No vayan a la escuela mañana”.El propietario de la cuenta fue identificado como Carrera y fue contactado por agentes del FBI y Oficiales de la Policía del EPISD aproximadamente a la 1 a .m. de ayer. Aproximadamente a las 2 a.m. Carrera fue puesto bajo custodia debido a una denuncia de delito y compareció ante la juez auxiliar federal, Anne T. Berton. Carrera permanece bajo custodia federal en espera de una audiencia de detención programada para el 27 de agosto a las 9:30 a.m.“Este incidente debe servir como recordatorio de que las amenazas posteadas en línea no son una broma. Cualquiera que haga una amenaza por medio de un post en una red social, de ser un potencial gatillero, será identificado y procesado”, según lo estipuló el agente especial Keith A. Byers. “El FBI en El Paso, El Departamento de la Policía del EPISD, y la División de Servicios Policiacos de Fort Bliss trabajan juntos para rápidamente investigar estas amenazas”.Una denuncia de delito no se considera siquiera un cargo, y no debe ser tomada como evidencia de culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario en la corte.En meses recientes, el FBI y la Policía por todo el país han investigado un número de amenazas en línea de violencia contra las escuelas y otros lugares públicos. Estas amenazas —por lo regular emitidas por medio de mensajes de texto o un post en las redes sociales— son tomadas muy en serio. Las amenazas por internet pueden tener consecuencias devastadoras —tanto para el público como para los perpetradores.Si hay razón para creer que la seguridad de las personas está en riesgo, se pide a la ciudadanía contactar inmediatamente al Departamento de la Policía llamando al 911 o contactar al FBI al 915-832-5000. Una vez que la Policía sea notificada, no se debe compartir la publicación, ya que podría generar una situación de pánico. Tambien se puede dar aviso de alguna publicación al FBI a tips.fbi.gov.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.