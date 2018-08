Defiende O'Rourke protesta de jugadores de la NFL

Washington— Mientras que el presidente Donald Trump continuó arremetiendo contra la NFL y ESPN en un mitin que se efectuó el martes por la noche, una apasionada defensa de los jugadores por el candidato demócrata al Senado de Texas, Beto O’Rourke, se hizo viral.Al contestar una pregunta acerca de las protestas de los jugadores durante una reciente parada en su campaña, O’Rourke comentó que “no puedo pensar en algo más estadounidense que ponerse de pie o arrodillarse pacíficamente para defender nuestros derechos”.El debate nacional sobre las protestas de los jugadores fue avivado por Trump el pasado otoño, cuando algunos de los jugadores de la NFL, siguiendo el ejemplo de Colin Kaepernick, se arrodillaron durante la interpretación del himno nacional para concientizar sobre la injusticia social y la brutalidad policiaca.El presidente hizo un llamado para que cualquier “hijo de...” que hiciera eso fuera despedido, y frecuentemente ha dicho que esas demostraciones son un insulto para las tropas.O’Rourke, quien está tratando de desplazar al senador republicano Ted Cruz en Texas, comentó sobre el representante demócrata John Lewis de Georgia y otros activistas estadounidenses cuyas protestas hicieron conciencia y provocaron un cambio.“De una manera no violenta, pacíficamente, mientras los ojos de este país veían esos partidos, ellos se arrodillaron para acaparar nuestra atención y enfoque a este problema para que podamos arreglarlo”, comentó O’Rourke al referirse a los jugadores.“Esa es la razón por la que lo están haciendo. Yo creo que no hay nada más estadounidense que ponerse de pie o arrodillarse pacíficamente a favor de nuestros derechos, en cualquier momento y cualquier lugar”.Mientras se está cerrando la competencia por el Senado de Texas, Cruz respondió el fin de semana. “Cuando Beto O’Rourke dice que no puede pensar en algo más estadounidense […] le diré que yo sí puedo hacerlo”, dijo.Este martes por la noche en West Virginia, mientras las declaraciones anteriores de O’Rourke se hicieron virales, Trump criticó a ESPN por no televisar el himno nacional antes del partido del “Futbol del Lunes por la Noche” de la NFL, siendo un seguimiento a la anterior política establecida por esa televisora.“Ustedes se sienten orgullosos de nuestro país y de nuestra historia, y a diferencia de la NFL, ustedes siempre honran y aman a nuestra querida bandera estadounidense”, le comentó Trump a un grupo de personas durante un mitin en West Virginia.“ESPN anunció que en lugar de defender nuestro himno, nuestro bellísimo himno nacional, y defender nuestra bandera, decidieron que no transmitirían el himno nacional. A nosotros no nos gusta eso”.La temporada pasada ESPN televisó el himno antes del partido entre los Vaqueros de Dallas y los Cardenales de Arizona, cuando Jerry Jones, el dueño del equipo de Dallas, se unió a su equipo y se arrodilló y colocó su brazo en el hombro de algunos jugadores antes del himno, antes de levantarse y continuar abrazados.Otras televisoras también hicieron excepciones en esa semana, cuando las protestas sobre el himno provocaron una explosión en las noticias.Sin embargo, ESPN y otras televisoras que son socias de la NFL, en raras ocasiones han transmitido el himno en los últimos años.“Generalmente no difundimos el himno y no creo que eso vaya a cambiar en este año”, le comentó Jimmy Pitaro, el nuevo presidente de ESPN, a los reporteros la semana pasada.“Nuestro plan para este año es no hacerlo […] aunque eso podría cambiar. Es impredecible qué ocurrirá en el mundo, pero hasta ahora no lo vamos a hacer”.El lunes por la noche Trump volvió a arremeter contra los jugadores de la NFL, a quienes ha seguido criticando durante la temporada baja.“Mientras los jugadores se están arrodillando […] algunos de ellos, no todos […] ustedes se ponen de pie orgullosos de nuestro himno nacional”, dijo.La temporada regular de la NFL empezará en dos semanas a partir de este jueves, y la Liga y el Sindicato de Jugadores siguen trabajando para llegar a un acuerdo sobre la política del himno.Durante la temporada baja los dueños de los equipos intentaron emitir unilateralmente una política que pudiera hacer que cada equipo decida si debe disciplinar a los jugadores por llevar a cabo esa manifestación durante el himno, pero luego, el mes pasado, detuvieron la implementación de esa política.