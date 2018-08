Ya tienen Wi-Fi gratis

Cientos de estudiantes de nivel preparatoria pertenecientes al Distrito Independiente Escolar de El Paso (EPISD) ahora cuenta con acceso a internet gracias a la beca de la Fundación 1Million Project de Sprint.Un total de mil 350 ‘hotspots’ fueron entregados a estudiantes de bajos recursos ayer por la mañana en el auditorio de la escuela Silvia Magnet High School.Los nuevos dispositivos funcionan como módems portátiles y proporcionan 3 GB de internet por mes a los alumnos.“El acceso a la información es la clave del éxito en la educación y sabes que muchos de nuestros estudiantes pierden ese acceso una vez que se van a sus casas, este proyecto nos ayuda a mitigar este tema tan critico en la educación hoy en día”, dijo Juan Cabrera, superintendente de EPISD.Antes de entregar los dispositivos, el gerente de implementación nacional de Sprint, Dan Cox, se presentó ante los alumnos y explicó el por qué se debe de proporcionar acceso a internet a todos los estudiantes del país.“El Proyecto 1Million tiene como objetivo proporcionar puntos de conexión Wi-Fi a un millón de estudiantes en todo el país, para que nadie se quede atrás en cuanto a educación se refiere”, comentó.Tim Holt, parte del personal de la compañía de comunicación satelital, explicó el funcionamiento de los hotspots a padres y estudiantes.Cada dispositivo es del tamaño de un teléfono inteligente promedio, por lo que se recomendó a los adolescentes ser cuidadosos con el aparato. Además, se proveerá únicamente 3 GB, (gigabytes), de datos de internet por mes a cada alumno.“Esto equivale a unas 60 horas de conexión al mes, por lo que recomendamos usarlo diariamente por unas dos horas para que los datos puedan durarles todo el mes”, destacó Holt.Bajo la conexión, los estudiantes podrán ser capaces de enviar un promedio de 3 mil correos electrónicos, ver videos en YouTube en baja definición por unas tres horas y podrán compartir la conexión con sus familiares, ya que se pueden conectar hasta cinco dispositivos a la vez.Se instó a los alumnos a que no se utilice el aparato en la escuela, debido a que cada uno de los planteles de El Paso ISD, cuenta con conexión Wi-Fi sin costo y abierta al público. Holt también pidió a los alumnos a no llevar el aparato fuera del país, ya que no funcionará.La subvención con la Fundación 1Million Project se estableció con EPISD por cuatro años, renovando el servicio a cada uno de los estudiantes desde el noveno hasta el doceavo grado, únicamente mientras continúan en preparatoria.Una investigación hecha por la fundación, establece que el 70 por ciento de los maestros de preparatoria asignan tareas en línea.Sin embargo, se estima que cinco millones de familias con niños en edad escolar no cuentan con conexión a Internet.El proyecto 1Million de Sprint, fue creado por Marcelo Claure, presidente ejecutivo de Sprint en el 2016, justo después de que leyó un artículo que describía un fenómeno que se llamo ‘Gap: la falta de acceso a internet en comunidades de bajos ingresos y los efectos que ha tenido en el rendimiento educativo de los estudiantes’.La fundación también ofrece cursos gratuitos de preparación para los exámenes estatales a los estudiantes que cuentan con los dispositivos y se ofrecerán gigabytes adicionales si se complementa su horario escolar con clases de ingreso a la universidad.

