Sugiere abogado que Cohen tiene 'datos comprometedores' de Trump

Washington— Cuando el ex abogado del presidente Trump Michael Cohen se declaró el martes culpable ante un juzgado federal en Manhattan implicando al mandatario en algunos de sus actos, se empezó a debatir si Cohen poseía información para apoyar sus palabras y cómo la utilizaría.Ese mismo día, el abogado de Cohen, Lanny Davis, sugirió en televisión que Cohen tenía datos “de interés” para el asesor especial Robert S. Mueller III y que su cliente estaría “más que contento contando al asesor especial lo que sabe”.Davis señaló que el conocimiento de Cohen llegaba más allá de “la posibilidad obvia de una conspiración para coludirse” e incluía información acerca de si Trump participó en una “conspiración penal” con el propósito de hackear los e-mails de los funcionarios demócratas durante las elecciones del 2016.En el programa de cable “The Rachel Maddow Show”, Davis, quien colaboró en la Casa Blanca de Clinton, manifestó que su cliente tenía “conocimiento en torno al delito computacional del hackeo y si el señor Trump supo o no con antelación acerca de dicho delito y hasta lo aplaudió”.Con anterioridad quedaba claro, dijo Davis, que Trump “lo alentó públicamente” –aparente referencia al llamado que el entonces candidato Trump hizo en julio del 2016 a Rusia para “encontrar los 30 mil e-mails que han desaparecido”. La pregunta que el ex abogado de Trump podría responder, señaló Davis, es “¿también poseía información privada?”.Trump contestó el martes tras la admisión de culpabilidad de Cohen diciendo que el suceso no tenía “nada que ver con la colusión rusa”.Pero Davis indicó que “al decir que ‘no hay colusión, no hay colusión, no hay colusión’, Donald Trump y todo su equipo no están tomando en cuenta” el tema de conspiración penal, la cual diferenció de la colusión.“Una conspiración para cometer un delito se vuelve delito si… se hace algo para poner en marcha el delito”, añadió Davis. “De manera que si existe una conversación y un plan para que haya datos nocivos sobre Hillary Clinton, y luego alguien sabe que uno está dispuesto a difundir los datos a través de un agente ruso llamado Wikileaks… y luego Wikileaks hackea una cuenta de e-mail, lo cual constituye un delito, entonces uno ha cometido el delito de conspiración”.El delito de conspiración, sostuvo, “puede significar que alguien tiene conocimiento acerca de que está por cometerse un delito y no llama al FBI”.Davis dijo al Post haber otros casos en los cuales Cohen tenía información que resultaba “de interés para Mueller”.