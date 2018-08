Dan 50 años de cárcel a hombre por muerte de niño

Little Rock, Arkansas – Un automovilista en Arkansas que le disparó a otro vehículo y mató a un niño de 3 años que iba en el asiento trasero fue sentenciado ayer a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.El jurado declaró a Gary Eugene Holmes culpable de asesinato en primer grado y amenaza terrorista por la muerte de Acen King en diciembre del 2016. Holmes fue sentenciado a 45 años por el asesinato y 5 años por las amenazas.La abuela del niño dijo que ella estaba detenida en una señal de alto en Little Rock cuando Holmes sonó la bocina, se bajó de su auto y le disparó al de ella. En una declaración jurada, la policía dice que una mujer que estaba en el auto con Holmes les dijo a los investigadores que él estaba enojado porque pensaba que el vehículo que iba detrás del suyo se le estaba pegando demasiado.Acen recibió un balazo en la espalda y murió esa noche en un hospital.La abuela de Acen, Kim King-Macon, dijo que ella no se dio cuenta de que su nieto había sido baleado hasta que llegó a un centro comercial a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) del sitio.Los jurados emitieron su veredicto luego de menos de 30 minutos de deliberaciones.Gashon Bell, la madre de Acen, leyó una declaración antes de la sentencia en la que dijo que había perdonado a Holmes."No importa cuánto quiero odiarte... simplemente no puedo", afirmó Bell.La madre de Holmes dijo que ella no pensaba que su hijo estaba "en su sano juicio" cuando disparó. Se refirió también a las heridas que sufrió cuando era niño y de su lucha contra la depresión.El abogado defensor Ron Davis dijo que Holmes planea apelar.

