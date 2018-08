Presentan Informe Anual Militar

Después de 40 días de haber arribado a la base militar de Fort Bliss como Comandante en Jefe, el Mayor Patrick E. Matlock fue recibido por cientos de personas que acudieron a la ceremonia del Informe Anual Militar, en un evento organizado por la Gran Cámara de Comercio y Workforce Solution Borderplex en el centro de eventos y conferencias Centennial.En un discurso breve dirigido a la comunidad militar y civil el General de División Patrick E. Matlock, Comandante General, 1ª División Blindada y Fort Bliss, rindió su primer discurso anual sobre el estado que guarda la base militar.“Fort Bliss es importante para la defensa de nuestro país y El Paso es número uno para Fort Bliss”, dijo el general tras enumerar una serie de fortalezas del cuartel militar y agradecer la bienvenida. “Es un placer estar en casa y me siento honrado de presidir la Primera División Blindada”.En su discurso resaltó que la base tiene un fuerte impacto económico en la ciudad al generar más de seis mil millones de dólares al año. “Todos nosotros somos parte de la comunidad y nos sentimos orgullosos de ello”.A su vez, el presidente y director de la Gran Cámara de Comercio de El Paso, David Jerome, hizo extensivo el reconocimiento al Departamento de Defensa y población militar al ser el primer impulsor de la economía local. “Fort Bliss continúa siendo vital para nuestra economía”.El jefe militar reiteró a los asistentes que la intención es continuar con esa dinámica y sobre todo fortalecer los lazos de colaboración con los líderes de las organizaciones y la comunidad en general.“Nuestros soldados y sus familias viven aquí y fuera de la base, realizan sus compras, sus hijos van a la escuela, por lo que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la ciudad”, indicó.En su discurso manifestó que en la actualidad el ejército estadounidense está en una buena posición para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad de sus habitantes.Indicó que Fort Bliss es una de las bases con mayor fortaleza a nivel nacional, ya que cuenta con instalaciones y armamento de primera clase en infantería, artillería, aviación y defensa aérea, entre otras posiciones. “No hay otra instalación militar que pueda operar a esta escala”, dijo visiblemente orgullosos.“Su ubicación geográfica contribuye a estar en un punto estratégico y donde sus militares pueden experimentar sus habilidades de combate en terrenos que no tiene ninguna base militar en el interior del país. Los senadores Ted Cruz y John Comyn analizan la posibilidad de traer una nueva brigada blindada a estas instalaciones o Fort Hood por su gran capacidad para el entrenamiento aéreo y movilización en tierra”, comentó.Posteriormente informó del reciente entrenamiento en Fort Bliss de dos equipos de combate integrados por más de 4 mil soldados de la Guardia Nacional, procedentes de Georgia y Carolina del Norte.Montañas, desierto, lagos, clima silvestre y una vasta extensión territorial hacen que sea una base militar atractiva para el entrenamiento y una de las más importantes. “Aquí recibimos a militares de todo el país para su entrenamiento”, detalló.“Los soldados de Fort Bliss son parte de la familia paseña y siempre serán bienvenidos”, dijo el senador estatal José Rodríguez, tras resaltar que muchos de los militares llegan para quedarse aquí a vivir en su retiro.Al principio se cree que los soldados llegan temerosos al encontrar una cultura diferente a la que estaban acostumbrados. “Se enfrentan a una cultura hispana donde se habla español pero después del 'shock 'se adaptan”, explicóMatlock enfatizó que si a Fort Bliss le va bien, en automático conlleva un benéfico directo para la ciudad y su población.Durante la ceremonia del Estado Militar 2018, la Gran Cámara de Comercio entregó reconocimientos al sargento Austin C. Forby como el primer suboficial y Vincent Jung como primer soldado de la división Blindada del año.Helicópteros, cañones, tanquetas, vehículos blindados, así como equipo computarizado y satelital, fueron parte de la exhibición militar montada en el exterior del edificio para que los asistentes conocieran el equipo que utilizan al garantizar la seguridad de la comunidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.