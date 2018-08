Implica abogado a Trump en delitos electorales

The Washington PostNueva York— El ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable el martes en una Corte de Manhattan de ocho violaciones a las leyes bancarias, fiscales y financieras de campaña, diciéndole a un juez federal que trabajó para silenciar a dos mujeres antes de las elecciones del 2016 por órdenes del entonces candidato Trump.Al señalar que el candidato ordenó el pago, implica al primer mandatario en un delito federal.Cohen se declaró culpable de cinco cargos de evasión de impuestos, un cargo por hacer una declaración falsa a un banco y dos violaciones a la ley de finanzas de campaña: por obstinadamente ocasionar una contribución corporativa ilegal y por hacer una contribución excesiva de campaña.“Culpable, su señoría”, dijo Cohen en ocho ocasiones mientras el juez, William Pauley III, leía los cargos.El abogado de muchos años de Trump enfrenta una sentencia recomendada de 46 a 63 meses en prisión, de acuerdo con documentos de la Corte.En cuanto a las violaciones a la ley financiera de campaña, Cohen implicó de manera directa al presidente. Cohen dijo a la Corte que había trabajado con Trump para pagarles a dos mujeres para que las historias de sus supuestas aventuras con Trump no se hicieran públicas antes del día de las elecciones.En un comunicado, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que “no hay ninguna acusación de delito en contra del presidente en los cargos del Gobierno fincados a Cohen. Queda claro que, tal como lo señaló el fiscal, las acciones de Cohen reflejan un patrón de mentiras y deshonestidad que ha mantenido por un significativo período de tiempo”.Cohen es el quinto asociado de Trump que se declara culpable o que es acusado de delito desde que Trump asumió la presidencia, incluyendo a su ex asesor de Seguridad Nacional, su subdirector de campaña y su ex asesor de política de campaña.La televisión por cable transmitió la declaración de Cohen en una extraordinaria pantalla dividida, mientras que un jurado en Virginia condenaba al ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, de ocho cargos en su juicio por fraude bancario y fiscal.El jurado en Alexandria, Virginia, condenó a Manafort de ocho de los 18 cargos de fraude fiscal y bancario en su contra, y dijo que no se había llegado a una decisión final en los otros 10. El juez federal de Distrito, T.S. Ellis III, dijo que declarará un juicio nulo en esos otros cargos.Mientras el jurado en Alexandria daba a conocer su veredicto en el caso de Manafort, Cohen estaba en la Corte de Manhattan, admitiendo haber cometido una gama de ofensas que emergieron como parte de una investigación aparte.Cohen –quien por muchos años autoprofesó ser el “interventor” de Trump– se declaró culpable luego que los fiscales aseveraran que podría arriesgarse a pasar una docena de años en prisión, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.Aunque el acuerdo legal de Cohen no incluye una promesa de que cooperará con los investigadores en contra de otros individuos, la descripción de sus actos lo implica no sólo a él, sino también a Trump y otros involucrados.Cohen dijo a la Corte que “en coordinación con y bajo la dirección de un candidato a un cargo federal”, él y el jefe ejecutivo de una compañía mediática trabajaron en el verano del 2016 para evitar que una persona develara al público información que podría afectar al candidato. Y dijo haber trabajado en “coordinación” con el mismo candidato para hacer un pago a una segunda persona.Los detalles que describió encajan con los pagos hechos a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal y a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Ambas han sostenido que tuvieron relaciones sexuales con Trump, lo cual el presidente negó.En agosto del 2016, a McDougal le fueron pagados 150 mil dólares por AMI, la compañía matriz del National Enquirer, por los derechos de su historia, que la compañía luego archivó. En octubre del 2016, Cohen utilizó una línea de crédito hipotecario para financiar un pago de 130 mil dólares hecho a Daniels.Funcionarios de AMI no respondieron a una petición para dar un comentario.Cuando Pauley le preguntó si sabía que lo que hizo estaba mal y era ilegal, Cohen respondió que sí.Lanny Davis, un abogado de Cohen, dijo en un comunicado que Cohen se había declarado culpable “para que su familia pueda seguir adelante”.“Hoy él se puso de pie y rindió testimonio bajo juramento diciendo que Donald Trump le ordenó cometer un delito al pagarles a dos mujeres con el principal propósito de influenciar las elecciones”, agregó Davis. “Si dichos pagos se consideran un delito cometido por Michael Cohen, entonces ¿por qué no son considerados también como un delito cometido por Donald Trump?”De acuerdo con documentos de la Corte, Cohen no reportó 4 millones de dólares de ingresos del 2012 al 2016 para evitar pagar impuestos sobre dinero que ganó, en su mayor parte por medio de intereses y pagos por rentas de taxis.También ocultó 100 mil dólares que obtuvo al vender una propiedad en Ocala, Florida, en el 2014, una ganancia de 30 dólares que obtuvo por concretar la venta de un bolso Birkin y 200 mil dólares en tarifas de consultoría que hizo para una compañía de vivienda asistida, de acuerdo con los documentos.Como parte de su acuerdo legal, Cohen acordó presentar declaraciones de impuestos corregidas y pagar 1.5 millones de dólares al Servicio de Ingresos Internos (IRS).Cohen salió de la Corte poco después de que la audiencia llegara a su fin y subió a un Buick negro al momento que un manifestante, al otro lado de la calle, le gritaba “enciérrenlo”.