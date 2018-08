Un par de familias guatemaltecas tuvieron oportunidad de reunirse en El Paso, el pasado fin de semana, después de haber sido separadas por meses dentro de la política migratoria Tolerancia Zero, que impuso el gobierno federal.“En este momento Casa Anunciación trabaja con cerca de 65 papás y mamás que aún están detenidos, a pesar de la orden que dio un juez federal de reunificar a estas familias, entonces nosotros no sabemos exactamente porqué están detenidos”, dijo Taylor Levi, abogada de Casa Anunciación.“Nosotros trabajamos con 65 personas, pero sabemos que hay otra organización que tiene al menos a otros 10 casos. Son papás y mamás que ya tienen más de 3 meses afuera, pero apartados de sus hijos”, afirmó Levi.Bajo la supervisión de la Casa Anunciación de El Paso, Pedro se pudo reunir con su hija Amalia, después de haber sido separados por varios meses.“Con Pedro y Amalia hemos trabajado durante varias semanas, nunca se nos dio una explicación porqué no se había dado la reunificación y el sábado, sin aviso previo, por fin se pudieron reunir”, agregó Levi sobre el caso de la familia guatemalteca.Amalia, de 9 años de edad, fue enviada a un centro de detención lejos de su padre Pedro, quien solamente pudo comunicarse con ella vía telefónica en 3 ocasiones durante dicha separación.“Yo le digo a esas personas que siguen separados de sus hijos que tengan paciencia, y que algún día Dios les va a abrir esa puerta para que ellos estén reunidos con sus familias también”, sostuvo Pedro.De acuerdo a Levi, Pedro tuvo que pagar por las 3 llamadas que pudo realizar para mantener el contacto con su hija.La abogada sostuvo que a pesar de lo lamentable de este caso, este no difiere de otros en donde los padres detenidos se encuentran presos en las cárceles de El Paso, Sierra Blanca, Otero.Hasta la fecha Casa Anunciación ha colaborado en la reunificación de cerca de 375 de las casi 400 familias que desde el 22 de junio pasado.Así mismo Verónica, madre guatemalteca de un joven de 16 años de edad, se reunió en Casa Anunciación, después de estar separados desde el 9 de mayo del presente año, para lograr ser reunificados el 18 de agosto.Verónica relata que el proceso de espera fue angustiante, después de haber sido notificada hasta en 3 ocasiones sobre la posible reunificación, misma que no se concretó hasta el sábado pasado.Padres e hijos ahora están en posición de viajar y encontrarse con sus familiares en los Estados Unidos, en espera de una audiencia en alguna corte de migración.

