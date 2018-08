Emotivo adiós a mujer que dio vida por salvar a tres niños

En una breve pero emotiva ceremonia, amigos y familiares despidieron a Kharisma James, quien falleció la semana pasada al tratar de evitar que tres niños fueran atropellados por un auto.James sirvió durante ocho años en el Ejército por lo que su funeral se llevó a cabo en el cementerio de la Base Militar de Fort Bliss.El pastor que ofició la ceremonia aseguró que lo que hizo James fue un acto de amor ya que no le importó exponer su vida con tal de salvar a tres menores, entre ellos sus dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 7.Aunque el pastor pidió a los presentes no estar tristes, éstos no pudieron contener el llanto cuando sonó el “toque de silencio”.Como parte de los honores a James, dos soldados entregaron una bandera de Estados Unidos a los padres de la mujer ya que sus hijos no acudieron al cementerio.Antes de concluir con la ceremonia, el padre de James se puso de pie y agradeció a los presentes su apoyo en esos momentos tan difíciles para su familia.“Gracias, muchas gracias a todos por venir. Gracias por apoyarnos en este momento”, dijo el hombre.El accidente donde murió la veterana de 33 años, ocurrió el pasado 13 de agosto en el estacionamiento de la primaria Mary N. Tippin, en el oeste de El Paso, cuando Kharisma había ido a recoger a sus hijos tras concluir el primer día de clases del ciclo escolar 2018 – 2019.De acuerdo con las autoridades del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), James se interpuso entre los niños y un auto que iba de reversa directo a ellos, cuando Robert Hawkins, de 58 años, pisó accidentalmente el acelerador en lugar del freno.James fue declarada muerta en el lugar, mientras que los hijos de ésta y Athindra Satish Kumar, de 10 años, fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica.Esa misma semana, los hijos de James fueron dados de alta del hospital, no así Kumar, quien permanece en cuidados intensivos donde su estado de salud es reportado como grave pero estable.

