¿Qué pasará con el DACA?

Washington – Casi un año después de que la administración Trump intentó invalidar un programa de la era Obama dirigido a proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados jóvenes, probablemente varias demandas en curso determinen el destino de cientos de miles de personas que fueron traídas al Estados Unidos cuando eran niños.El viernes, el juez federal de distrito John D. Bates decidió que la administración Trump no tiene que aceptar solicitudes nuevas para el programa Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia (DACA) pero debe continuar dando trámite a las renovaciones mientras se decide la apelación del programa.Bates es uno de los jueces federales que presiden cuatro demandas para preservar o eliminar el DACA, el cual el presidente Barack Obama creó mediante orden ejecutiva y luego el presidente Trump suspendió.Jueces del Distrito Columbia, California y Nueva York han mantenido por meses válido el DACA, emitiendo amparos y ordenando al Gobierno seguir aceptando las solicitudes de renovación.Pero otra demanda presentada en Texas que cuestiona la constitucionalidad del DACA se encuentra ahora en manos del juez federal de distrito Andrew S. Hanen. Hanen bloqueó una acción ejecutiva de Obama que hubiera protegido a los padres indocumentados de hijos nacidos en Estados Unidos.Si Hanen determina en las próximas semanas que el DACA es anticonstitucional, tal vez dicha decisión remita el tema a la Suprema Corte vía ‘fast-track’.“El destino del DACA va a tener repercusiones enormes en nuestro país, nuestra economía y, más importante, en estos seres humanos que se han beneficiado con sus protecciones”, dijo Justin Cox, abogado del Centro Nacional de Derecho. “Dirá mucho sobre quiénes somos como país y lo que significa el estado de derecho”.Varias entidades, encabezadas por el procurador general de Texas Ken Paxton, amenazaron con tomar medidas legales contra la Casa Blanca si no ponía fin al DACA. El 5 de septiembre, el procurador general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció que el DACA se anularía.Lo anterior desencadenó impugnaciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y otros grupos que luchan por preservar el programa con más de 700 mil beneficiarios.Tres jueces federales fallaron que las razones esgrimidas por el Gobierno para cancelar el DACA eran inapropiadas y no explicaban el porqué era ilícito el programa.En octubre se tiene prevista la información final sobre el caso en Nueva York, mientras que, en California los abogados están esperando la decisión del Tribunal de Apelaciones para el IX Distrito.Los activistas consideran que la incertidumbre respecto al resultado de estos casos vuelve arriesgada la decisión de participar en el programa tanto para los beneficiarios del DACA como para quienes lo soliciten por primera vez y su familia.

