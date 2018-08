Cada noche de verano, visitantes de todo el mundo acuden en masa a las Cavernas de Carlsbad para ver cómo cientos de miles de murciélagos emergen de sus guaridas.Pero los investigadores dicen que una enfermedad mortal que afecta a los murciélagos está ahora en la puerta de entrada de Nuevo México, y se deben tomar precauciones para preservar uno de los espectáculos naturales más grandiosos del estado, según reporta la estación televisora KOB, de Albuquerque.La enfermedad se llama ‘síndrome de nariz blanca’ (WNS) y, aunque no representa un peligro para los humanos, puede ser mortal para los murciélagos. La enfermedad se transmite por un hongo conocido como Pseudogymnoascus destructans (PD). El hongo ya ha matado a millones de murciélagos en el Este y el medio Oeste desde que se detectó por primera vez en 2006, y se ha deslizado hacia el Oeste.Las recientes detecciones de PD en Texas y la confirmación de WNS en Oklahoma tienen preocupados a los científicos en Nuevo México.Entre los lugares que toman precauciones están el Parque Nacional Cavernas de Carlsbad y el Monumento Nacional El Malpaís, la Cueva Fort Stanton en el Condado Lincoln, y la Cueva Cottonwood en el Bosque Nacional Lincoln.“A medida que avanza el frente de la enfermedad del síndrome de nariz blanca, no sabemos completamente cómo se comportará el hongo en estos entornos, particularmente en el Suroeste”, dijo el doctor Jeremy Coleman, coordinador de Enfermedades del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU. “Teniendo en cuenta la propagación documentada en 2018, alentamos a los administradores de tierras a seguir las directrices nacionales al tomar medidas para limitar la propagación del hongo”.El temor es que los murciélagos de Nuevo México puedan volar a las regiones donde se encuentra el hongo y llevarlo de regreso a su hábitat. Si eso sucede, es probable que miles de murciélagos, incluidos los icónicos residentes de las Cavernas de Carlsbad, puedan perecer.El síndrome se distingue más fácilmente por una sustancia blanca en polvo en la nariz del murciélago y, a veces en las alas también. Sin embargo, no es tóxico para humanos o mascotas.Según los datos recopilados por White-NoseSyndrome.org, el hongo se detectó por primera vez en la costa Este, pero debido a la migración de los murciélagos y la posible implicación humana, la enfermedad se ha detectado ahora en Texas a partir de 2017.Rick LoBello, curador educativo de El Paso Zoo, dijo: “A partir de ahora, nadie está exactamente seguro de por qué o cómo este hongo realmente apareció. Está matando colonias de murciélagos en América del Norte y es una gran preocupación para su conservación”.Autoridades federales otorgaron 32 mil 719 dólares al Departamento de Vida Silvestre de Texas para monitorear el movimiento de la enfermedad.Los murciélagos del área, que juegan un papel importante en nuestra sociedad comiendo insectos molestos y plantas polinizadoras, no han contraído la enfermedad. Sin embargo, los murciélagos en el centro de Texas han mostrado signos de la enfermedad últimamente, dijo LoBello.

