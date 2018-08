Es hora de reclamar 'socialismo' de palabras sucias

Washington— Una encuesta de Gallup realizada este mes descubrió que los demócratas se están preparando para la idea del socialismo, o al menos de la palabra. Mientras que el 57 por ciento de los demócratas encuestados dijeron que ven el socialismo positivamente, sólo el 47 por ciento dijo lo mismo del capitalismo, frente al 56 por ciento en 2016.Los republicanos, mientras tanto, siguen entusiasmados con el capitalismo, con un 71 por ciento calificando positivamente. Aún así, el 16 por ciento de los votantes republicanos dijeron que incluso ven el socialismo a través de una lente amiga, lo que plantea la pregunta: cuando los estadounidenses dicen que ven el socialismo de una manera u otra, ¿qué es exactamente lo que tienen en mente?Estados Unidos no tiene una historia socialista establecida y familiar a la que acudir en busca de orientación sobre lo que podría significar el socialismo en este país. Pero eso no significa que el socialismo sea absolutamente nebuloso, o que los estadounidenses que están interesados en la idea sean aficionados al azar. Simplemente significa que el socialismo, como cualquier término sofisticado, merece una consideración cuidadosa.El socialismo ha significado diferentes cosas para diferentes personas en diferentes tiempos y lugares, manteniendo un núcleo estable de temas y objetivos: control social (en lugar de privado) de los medios de producción y de todos los cambios sociales, humanitarios y político-económicos. Eso implica, especialmente en lo que respecta a la libertad y la autonomía de los trabajadores.El término en sí surgió en las primeras décadas del siglo XIX y, como cualquier buena palabra, inspiró una gran cantidad de imaginación. Para los socialistas ingleses no marxistas de la década de 1840, el socialismo significaba principalmente oposición a los efectos competitivos y deshumanizadores de la economía liberal, experimentos locales con el comunitarismo y las cooperativas, y demandas de los privilegios de libertad, autonomía y participación en el gobierno para extender a los más bajos clasesMientras tanto, el socialismo marxista se centró en las condiciones de producción: quién posee qué, las relaciones entre los asalariados y los propietarios, y cómo se fabrican las cosas en una sociedad, y el tipo de política que producen esas condiciones. Incluso cuando el “socialismo” era un término relativamente nuevo, en otras palabras, se disputaba su significado exacto.Eso sucedió, al menos en parte, porque el significado del “socialismo” siempre ha sido políticamente cuestionado, con diferentes facciones que afirman que su visión coincide mejor con la verdadera esencia del socialismo.Para la mayoría de los trabajadores ingleses y franceses, Friedrich Engels escribió en un folleto de 1880: “El socialismo es la expresión de la verdad, la razón y la justicia absolutas”. Pero como las nociones de verdad, razón y justicia diferían, Engels observó visiones de lo que el socialismo realmente representaba ampliamente variada que conduce a “una especie de eclecticismo, socialismo promedio”.En contraste con Engels, Karl Marx abogó por un socialismo científico, derivado de análisis cuidadosos de la historia y los hechos económicos, lo que explica por qué “Das Kapital” es una lectura tan seca. Establecer la prioridad de una forma de socialismo sobre la otra era el trabajo político.Y la política de las diferentes visiones socialistas se desarrolló a lo largo del tiempo, con diferentes formas de socialismo que se arraigaron en varios países a través de los años. La profusión de ejemplos históricos dispares de gobiernos socialistas puede, comprensiblemente, causar confusión acerca de cómo se ve el socialismo sobre el terreno: ¿La Rusia soviética o la Noruega moderna? Uno también puede preguntar si los Emiratos Árabes Unidos o los Estados Unidos de América son realmente capitalistas. La respuesta, en ambos casos, tiene que ver con variedades, grados, democracia y metodología.Pero ahora, como en el siglo XIX, la confusión sobre lo que significa el “socialismo” está avivada por el interés político en nublar el tema. Como señala Eric Levitz en la revista New York, los conservadores tienden a oscilar entre argumentar que países exitosos como Finlandia, Noruega y Dinamarca, generalmente considerados como socialistas, son en realidad tan capitalistas como Estados Unidos, y reclaman, como Trish Regan de Fox Business Network recientemente lo hizo, ese socialismo ha hecho que esos países se estanquen y embrutezcan.Aclarar exactamente qué significa “socialismo” de una vez por todas probablemente no suceda pronto. Pero eso no significa que los votantes que se sienten atraídos por políticos socialistas democráticos como el senador Bernie Sanders y la candidata a la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez, no sepan en qué se están metiendo. Las propuestas para acabar con las llamadas leyes de derecho a trabajar, para hacer que la universidad sea gratuita o para brindar atención médica universal están resonando con esos partidarios.En el corazón de la visión socialista democrática que florece en la izquierda estadounidense está el reconocimiento de que se necesitarán más ajustes de política para facultar a la gente común a participar significativamente en la sociedad y la democracia.Los estadounidenses que trabajan merecen una opinión sobre cómo se usará la vasta riqueza del país, y eso sólo será posible cuando se reduzca la desigualdad, los donantes corporativos y grandes sean desterrados de la política, y los legisladores sean verdaderamente responsables ante la gente. No es tanto pedir, pero los socialistas democráticos son los únicos que preguntan.