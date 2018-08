El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) investiga un homicidio ocurrido durante la tarde de ayer domingo, en la zona Este de la ciudad.El cuerpo de un hombre, de alrededor de 18 años, fue encontrado en un domicilio ubicado en la cuadra 10700 de la calle Forest Ridge, reportó EPPD.De acuerdo al sargento Enrique Carrillo, vocero de EPPD, este caso de asesinato está relacionado con un apuñalamiento la madrugada de ayer en una tienda de conveniencia Circle K, que se encuentra a dos cuadras del lugar del homicidio.“Como a la 1:15 de la tarde unidades respondieron a la cuadra 10700 de Forest Ridge para revisar la condición de una persona reportada como herida”, dijo el sargento Carrillo sobre la llamada “welfare” realizada al número de emergencia.“Los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre, creemos de 18 años de edad”, confirmó el sargento sobre lo que reportaron los oficiales ante la llamada.Hasta el cierre de esta edición no se dio a conocer la identidad de la víctima.Las llamadas ‘welfare’ se relacionan a la preocupación de familiares, o conocidos de una persona, que se inquietan ante la falta de comunicación bajo la sospecha de que pueda estar en una situación poco favorable.“Escuchamos mucho ruido en la madrugada y nos preocupamos, pero ya en la tarde salimos a preguntar porque vimos la ambulancia y las patrullas; ya un mismo policía nos dijo que era un muchacho como de 17 años”, dijo Alexis Rentería, vecina del lugar del homicidio.La cerrada de la calle Forest Ridge, es una zona donde abundan las casas dúplex y departamentos, donde también se encuentran letreros de venta y renta de inmuebles.“La verdad no tengo idea quién viva ahí, pero ayer se escuchaba que tenían como que una fiesta, con música mexicana, y más tarde vimos cómo parecía que los policías recogían algo de la calle”, dijo una vecina, quien prefirió no revelar su identidad.“Ahorita no sabemos la causa de la muerte, pero (la víctima) sí tenía traumas en el cuerpo”, observó el sargento Carrillo, sin esclarecer si el cuerpo presentaba heridas por arma de fuego o por arma blanca.“Se trata de dos hechos relacionados”, dijo el vocero de EPPD, al mencionar que este homicidio tiene que ver con un acuchillamiento ocurrido cerca de las 3 de la mañana del domingo, en la tienda Circle K.“Aún no tenemos el reporte de lo que pasó en la tienda, pero sí podemos decir que ambos hechos están relacionados”, afirmó Carrillo.De acuerdo a lo dicho por el vocero, agentes de la Unidad de Crímenes Contra Personas de EPPD se han hecho cargo de la investigación.Hasta el momento no se reportan detenidos, ni se ha dado a conocer la identidad del occiso, pero sí se afirmó que este caso es investigado como homicidio.

