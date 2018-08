Amor a primera vista: rescatan mascotas

Los Gutiérrez tienen a partir de hoy un nuevo miembro en la familia, después de cuatro años de no contar con una mascota en casa.Y aunque aún discuten si se llamará Max o Pepe, lo que sí tienen claro es que al verlo sintieron un amor a primera vista por el animalito de cuatro meses de la raza Chihuahua cruzado con maltés.Ellos, al igual que decenas de personas, atendieron el llamado de la campaña nacional ‘Clear the Shelter’ promovida a nivel local por El Paso Animal Services, la cual abrió su casa a la comunidad para ofrecer en adopción y de manera gratuita perros, gatos y conejos.“Cuando adoptas un animalito ellos perciben que fueron rescatados y se muestran más agradecidos y nobles con sus nuevos amos, dijo Jessica Gutiérrez, quien junto con su esposo Luis y sus dos hijos, Luis y Daniel, seleccionó a su nueva mascota.Los integrantes de la familia se comprometieron a que el animalito tendrá calidad de vida y vivirá en un ambiente cálido y lleno de amor. “Somos una familia muy cariñosa así que será un perro muy ‘besuqueado’, comentó emocionada.Con tristeza recordaron a su perrita Chanel, que muriera de parvovirus a escasas semanas de nacida. “Nunca pensé sufrir y llorar tanto la pérdida de mi perrita. Ahora me siento feliz por esta nueva adopción”, enfatizó.De acuerdo al personal del albergue, el departamento está comprometido a salvar tantas vidas como sea posible limpiando sus albergues de mascotas a través de este evento anual, que estimuló más de 230 adopciones el año pasado.Durante todo el día familias enteras recorrieron los pasillos del centro de cuidado animal para convivir con los animales y seleccionar al que cumpliera con sus expectativas.En uno de los corrales jugaban Wall-e y Eva, dos mascotas inseparables. “Son una pareja que se tienen que ir juntos, son inseparables, no puede vivir el uno sin el otro”, dijo Paty, una de las empleadas de EPAS, quien ama convivir con animales.A decir de ella, “uno llora si no ve al otro, comen juntos, juegan y duermen juntos y hacen todo juntos”, dijo tras enfatizar que, aunque es difícil que una persona adopte a los dos al mismo tiempo, esperan que pronto llegue su nuevo amo.Manifestó que, si bien en este lugar se les cuida, se les da de comer, se les cura de sus enfermedades y se les ofrece un techo dónde dormir, necesitan de una casa. No pueden durar meses o años en un albergue”.Explicó que la función de EPAS es retirarlos de las calles o recogerlos cuando anden perdidos. El albergue es para atenderlos de manera temporal, agregó, luego de agradecer a la comunidad el apoyo brindado.Empresas como Telemundo 48 en conjunto con su cadena hermana NBC fueron de las organizaciones que se unieron a la causa.“Es importante resaltar el trabajo que hace el personal que trabaja en los refugios porque son quienes cuidan de los animalitos indefensos que no tienen un hogar”, dijo Chantal Sansores, reportera de Noticiero Telemundo 48 El Paso.La comunicadora agradeció la respuesta de la comunidad que atendió el llamado hecho a través de su noticiero y redes sociales en esta su primera experiencia en la popular campaña nacional en El Paso, en la que participaron periodistas, staff de producción y mercadotecnia de la estación.La familia de Telemundo 48 / KTDO y cuatro albergues y refugios locales de animales se unieron para presentar la cuarta campaña anual de adopción de mascotas denominada ‘Desocupar los Albergues’.“Lo que me llamó la atención fue ver llegar a las personas con toda la actitud de rescatar una vida y con una mentalidad responsable de la adopción”, dijo Sansores.Durante todo el día los cuatro albergues y refugios ubicados en El Paso y Las Cruces ofrecieron una reducción parcial o total del costo de adopción para ayudar a las familias a adoptar una nueva mascota.