Una estudiante paseña, recién egresada de preparatoria, regresará a la universidad con una beca que apoyará su camino profesional.Se trata de Andrea Hinojosa, ex alumna de Bel Air High School. Ahora cuenta con una beca por 100 mil dólares. Andrea es una de cinco estudiantes en todo el país en se reconocidos con la beca educativa de McDonald’s HACER.Richard Castro, empresario local, dueño de 27 McDonald’s en El Paso y fundador del programa de becas McDonald’s HACER en 1985, entregó a Andrea el cheque el viernes por la mañana en la sucursal Yarbrough de McDonald’s.“He dedicado una parte de mi carrera a mejorar la educación y aumentar el número de estudiantes en El Paso que asisten a la universidad. Me complace ver que el fruto se vea reflejado en estudiantes como Andrea”, declaró Castro.La cadena de restaurantes de comida rápida, por medio de su programa de becas educativas, ha otorgado más de 17 mil 800 becas a estudiantes hispanos con un monto total por arriba de los 31 millones de dólares para asistir a la universidad.Andrea se graduó recientemente con un promedio de 3.61 y una certificación como técnico farmacéutico.“Andrea tiene una perseverancia, visión y capacidad de crecer que es muy especial. Es visionaria y busca hacerse un camino que la permitirá seguir su pasión: mejorar las vidas de los demás.Egresada de Bel Air High School Health Professions Academy, dijo estar comprometida a cambiar el mundo y comentó que planea estudiar salud global e ingeniería en nanomedicina.“Tal como nos ha dicho Andrea: “el querer es poder y el hacer es creer”, por lo que la comunidad de Bel Air y YISD está muy orgullosa de Andrea y sabemos que tendrá muchos logros,” dijo Charles García, director de Bel Air High School.La estudiante dijo que sabe lo que es luchar y esforzarse por sus sueños, ya que sus padres se divorciaron cuando tenía 4 años y su madre, Susana Navarro, como madre soltera batallaba para sacar adelante los gastos.Andrea comentó con entusiasmo que su mamá ha sido la persona que más ha influenciado su vida como ejemplo de perseverancia ante las adversidades.“Me voy de El Paso la próxima semana para empezar en George Washington University”, declaró orgullosa con su cheque en mano.De acuerdo con sus maestros y familiares, la ahora universitaria aprovechó todas las oportunidades educativas que se le presentaron durante su preparatoria, ya que soñaba con un mejor futuro para ella y su familia.Participó en el programa University of Texas at Arlington Upward Bound Match and Science en donde hizo investigaciones sobre los nanobióticos.Los nanoantibióticos son nanopartículas antimicrobiales que suministran fuertes antibióticos al sistema, los cuales están revolucionando el mercado moderno de salud.Después de la celebración, Andrea dijo que desea convertirse en epidemióloga y busca enfocarse en la prevención, tratamiento y eliminación de enfermedades pandémicas.“Mi deber es servir a aquellos que lo necesitan,” dijo Andrea, además comentó que espera poder inspirar a otros estudiantes paseños a perseguir sus sueños.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.