Washington— Las dos niñas de Colorado quienes, junto con su madre, fueron asesinadas la semana pasada, pudieron haber sido estranguladas antes de que sus cuerpos fueran tirados en un pozo petrolero, de acuerdo con un documento de la corte.Una moción presentada el viernes por los abogados en defensa de Christopher Watts, de quien los investigadores creen mató a su esposa embarazada y a sus hijas, pidieron que se tomaran muestras de ADN de los cuellos de las menores. El documento cita a un experto que argumentó que el ADN estaría aún presente en los cuerpos —a pesar de que permanecieron sumergidos en petróleo crudo por cuatro días antes de que fueran encontrados— pero dicha evidencia podría haberse perdido una vez que se realizaran las autopsias.Sin embargo, un juez del condado de Weld denegó la solicitud, según reportó el Denver Post. Y las autoridades dijeron el viernes que ya habían terminado las autopsias de las víctimas, aunque no dijeron cómo fue que murieron.El documento ofrece el primer vistazo de lo que le pudo haber sucedido a Shanann Watts, de 34 años, y a sus dos hijas cuando desaparecieron el lunes. Al día siguiente, Christopher estaba parado frente a un desfile de cámaras de los medios y dijo a los reporteros que sus hijas eran su vida. Su familia había desaparecido, según dijo a Denver 7 ABC. “Estoy viviendo una pesadilla, de la cual no logro salir”, según dijo a la cadena afiliada de NBC, KUSA.Pero las entrevistas de los medios terminaron el miércoles, cuando vehículos de la Policía rodearon la casa de Watts. Los reporteros fotografiaron a los oficiales sacando bolsas llenas de evidencia y echándolas en una camioneta. El Departamento de la Policía de Frederick arrestó a Christopher Watts, de 33 años, esa noche bajo sospecha de tres cargos de homicidio en primer grado y por alterar evidencia.Pero el jueves, las autoridades dijeron que habían encontrado los cuerpos de Belle, de cuatro años, de Celeste, de tres, y de su madre, todas en una misma área.Los abogados de Christopher Watts querían preservar la evidencia de ADN que según ellos aún estaría presente en los cuerpos, diciendo que una vez que las autopsias estuvieran terminadas, la evidencia se “perdería para siempre”, de acuerdo con la moción.Los abogados dijeron que habían consultado al experto en ADN Richard Eikelenboom, quien dijo en archivos de la corte tener experiencia en tomar muestras de cadáveres y “obteniendo buenos resultados después de una estrangulación”.“Este ADN puede ser tomado con una técnica utilizando una doble frotación con el hisopo. Los científicos de ADN están familiarizados con esta técnica y una persona experimentada deberá lograr tomar las muestras. En mi opinión la presencia de petróleo no destruirá el ADN”, según Eikelenboom.Eikelenboom agregó que a las manos de las menores, así como también a las manos y uñas de la madre también se les deben tomar muestras. Él y los abogados defensores no solicitaron muestras del cuello de la madre.Eikelenboom es un científico forense que se especializa en la recuperación y rastreo de ADN, y ha examinado “cientos de casos de asesinato”, de acuerdo con Independent Forensic Services, una compañía propiedad de Eikelenboom y su esposa.En el 2016, un juez de la corte de distrito en Denver rechazó a Eikelenboom como experto en ADN después de que éste admitiera ante un fiscal que él no tenía experiencia directa en la extracción o análisis del ADN, que estaba al frente de un laboratorio no certificado, que no había aprobado las pruebas básicas de competencia en el 2011 y 2012, y que él se “entrenó a sí mismo” en elaborar perfiles de ADN, según dijo la procuraduría de Denver. La dependencia también dijo que Eikelenboom “ha cometido errores fundamentales en análisis de ADN al no apegarse a los estándares científicos aceptados en el campo del ADN”.Eikelenboom, originario de Holanda, dijo que la procuraduría había tergiversado su experiencia. Él no tenía experiencia en la extracción de ADN en la década de los noventas, antes de que existieran los avances en la tecnología del ADN que se tienen actualmente, dijo, “Pero eso no significa que no lo hice en el 2005, o en el 2016, o que no cuente con una certificación total.”“Es sólo una manipulación de los hechos”, según dijo al Washington Post.La esposa de Eikelenboom fundó Independent Forensic Services en Colorado en el 2003, de acuerdo con su sitio web. Eikelenboom se unió a la compañía en el 2005. Independent Forensic Services, cuyos cuarteles generales se ubican en Holanda, es una compañía acreditada por el Consejo de Acreditación Holandés y por la Sociedad Americana de Directores de Laboratorios Criminológicos.Aún no se sabe cómo la evidencia de ADN formaría parte de la defensa de Christopher Watts. Eikelenboom dijo que no podía comentar en torno a un caso que está pendiente. James Mason, un defensor público estatal en el condado rural de Weld, Colorado, no respondió a un correo electrónico que solicitaba un comentario el sábado.Los investigadores han dado muy pocos detalles sobre los asesinatos. El procurador tiene hasta el lunes para fincar cargos formales, y será hasta entonces que la declaración de arresto podría ser abierta, revelando cómo fue que Watts se convirtió en un sospechoso.La vida de la familia parecía ser idílica. Vivían en una enorme casa de dos plantas, y Shanann Watts estaba embarazada con el tercer hijo de la pareja. Apenas hace dos meses, ella le envió a su esposo una foto de su primer ultrasonido.“¡Pequeño cacahuate!” Christopher Watts respondió.“¡Amo a Chris! Él es el mejor papá que nosotras podemos tener”, Shanann Watts escribió en un post de Facebook cuando compartió los textos de la conversación que tuvo con su esposo.Pero su vida, aparentemente, no era perfecta. En el 2015, dos años después de que construyeran la casa, los Watts se declararon en bancarrota. Se estaban ahogando en una hipoteca de 400 mil dólares y en más de 50 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito, según muestran los archivos del tribunal de bancarrota. El salario de él como operador en Anadarko Petroleum, y el de ella, de un hospital infantil, no eran suficiente para cubrir sus gastos.Pero siguieron adelante con sus vidas. Entablaron un acuerdo con sus acreedores, y Shanann Watts consiguió un nuevo trabajo realizando ventas directas para un “sistema de estilo de vida” llamado Thrive. Se quedaron en su enorme casa de dos plantas, y la familia siguió creciendo.En un comunicado a CBS4, la familia de Shanann Watts dijo que el esposo de ella confesó haber cometido los asesinatos.“Es con profundo dolor, confusión e ira que confirmamos que nuestra hermosa prima Shanann Watts, su hijo nonato, y sus dos angelicales hijas, Bella (de cuatro), y Celeste (de tres) fueron vilmente asesinadas por el esposo Chris Watts”, según dijo la familia.