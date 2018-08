En un nuevo giro por la preservación de Vecindario Union Square (conocido también Barrio Duranguito), el litigio llegará a la Corte Suprema de Texas que decidirá si el tema se incluirá en las boletas electorales del próximo mes de noviembre.Cuatro diferentes procesos se siguen en diferentes tribunales, donde un grupo que busca la preservación del Barrio Duranguito enfrenta a la ciudad de El Paso que proyecta construir una Arena de Usos Múltiples en dicha zona.“Las cosas se están moviendo a través de los tribunales a un ritmo vertiginoso”, dijo el historiador Max Grossman respecto a los diversos puntos de contención que existen en este caso.Apenas la semana pasada el grupo en defensa del vecindario Union Square emplazó la cuarta demanda que existe en este proceso, exigiendo que Laura D. Prine, City Clerk de El Paso, reconsidere su postura para que los electores puedan votar sobre el tema.Es decir, se busca que sean los electores quienes decidan a favor de la preservación del Barrio Duranguito, o a los planes del Gobierno de la ciudad que pretende construir una arena de usos múltiples en dicha zona.“Hace poco tiempo presentamos nuestra cuarta demanda en la Octava Corte de Apelaciones de El Paso, pero nuestro caso fue inmediatamente transferido a la Segunda Corte de Apelaciones con sede en Fort Worth, para que la Corte Suprema de Texas lo trasladara a la Cuarta Corte de Apelaciones en San Antonio”, dijo Grossman sobre la más reciente demanda interpuesta sobre el tema.La Ciudad de El Paso presentó en tiempo y forma la respuesta a dicha demanda, con la intención de que fuera desechada por la Segunda Corte de Apelaciones de Fort Worth, negando no haber cumplido con los requerimientos de las leyes estatales respecto a la correcta preservación de sitios históricos.“Esta demanda fue iniciada solamente en el hecho de que la ciudad de El Paso no había cumplido con la ley estatal respecto a proveer notificaciones a la Comisión Histórica de Texas (THC); sin embargo, la ciudad ha estado y seguirá de forma continua en cumplimiento de la ley”, dijo al respecto Karla Nieman, abogada interina de la ciudad de El Paso.“Al momento que la demanda fue emplazada, la notificación no era requerida debido a que la ciudad no era dueña de las propiedades que están involucradas en la demanda”, agregó Nieman.El tiempo apremia en este caso, ya que El Paso debe presentar la propuesta de boleta electoral al Secretario de Estado antes del 20 de agosto de 2018, para que el asunto sea incluido en la elección general del 6 de noviembre del 2018.“Mis abogados ahora se están preparando para llevar el asunto a la Corte Suprema de Texas y podemos esperar una resolución final sobre si la ordenanza de los ciudadanos para establecer el Distrito Histórico de Duranguito se incluirá en la votación de noviembre, en muy poco tiempo”, sostuvo Grossman, catedrático de UTEP.A la par de este litigio se siguen procesos legales en la Segunda Corte de Apelaciones de Fort Worth, y en la Tercera Corte de Apelaciones de Austin, donde se lleva a cabos la presentación de los argumentos sobre la apelación de la ciudad de El Paso, con respecto a la demanda de validación de bonos, esta audiencia está programada para el 12 de septiembre a las 9:00 a.m.

