Un hombre que permaneció prófugo de la justicia por más de 10 años, luego de ayudar a escapar a un reo de la prisión “La Tuna”, fue sentenciado por una juez federal a 8 meses tras las rejas, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.Se trata de Óscar Josué Arroyo, quien el pasado mes de junio se declaró culpable de participar en la fuga de Mario Alberto Rivas, el 25 de julio de 2005.Arroyo enfrentaba cargos por conspiración para instigar o ayudar en una fuga, otro por instigar o participar en una fuga y uno más por falsedad de declaración.Como parte del acuerdo con el Gobierno, la juez Kathleen Cardone retiró dos de los cargos y sólo condenó a Arroyo por conspiración.Además, cuando salga de prisión Arroyo deberá cumplir una sentencia adicional de tres años de libertad condicional.El hombre pudo burlar a la justicia por 12 años y 7 meses, hasta que el pasado 2 de febrero fue detenido en el estado de Colorado.Aunque los documentos de la Corte no especifican si Arroyo permaneció todo este tiempo en aquel estado o si estuvo en varios lugares.Arroyo era uno de los cinco implicados en la fuga de Rivas, quien en ese entonces servía una condena de 33 meses (2 años y 9 meses) de cárcel por narcotráfico.Los otros involucrados en el caso son Alicia Marie Fierro, Luis Fernando Dorado, Raúl Benjamín y Jesús Eduardo Rivas, hermano de Mario Alberto.Presuntamente los involucrados planearon recoger a Rivas a las afueras de la prisión federal “La Tuna”, para en un automóvil sacarlo del país y llevarlo a México.Por haberse escapado, Rivas enfrentaba un cargo de darse a la fuga, pero dicho cargo fue retirado por el Gobierno ya que el hombre murió, aunque no se especifica cuándo ocurrió o cómo ocurrió el deceso.Mientras que los demás implicados ya fueron sentenciados y condenados por su participación en el escape.Fierro fue condenada a dos años de libertad condicional, luego de que en junio de 2007 se declarara culpable de un cargo por conspiración para instigar o ayudar en una fuga.En julio de ese mismo año, Benjamín fue sentenciado a tres años de libertad condicional, luego de pasar unos meses en prisión tras su captura.Un mes después, a Jesús Eduardo se le otorgó una condena de tan sólo dos meses de libertad condicional por su participación en la fuga de su hermano.Ya para 2008 Dorado fue sentenciado a un año y un día en prisión, seguido de tres años de libertad condicional. Pero en marzo de 2012 el hombre incumplió con los términos de su libertad condicional, por lo que fue arrestado y condenado a 24 meses de cárcel.Recientemente las autoridades dieron a conocer que en menos de un mes cinco personas se han fugado de “La Tuna”, una prisión de mínima seguridad en Anthony, Nuevo México que alberga a 325 reclusos.Autoridades en la prisión dieron a conocer que el pasado 3 de agosto alrededor de las 11 de la mañana, Bryan Yuren Campos, de 23 años y Óscar Saúl Valadez, de 26, se habían fugado del lugar.Campos estaba purgando una condena de seis meses por posesión y distribución de mariguana, mientras que Valadez fue sentenciado a 120 meses (10 años) de cárcel por conspiración para poseer y distribuir más de 100 kilogramos de mariguana.Pero no son los únicos, ya que cinco días antes también se fugaron del penal Immanuel Anderson, de 33 años y Gerardo Morales, de 45.Las autoridades informaron que Anderson estaba pagando una condena de 135 meses (11 años y 3 meses) de cárcel por narcotráfico. Por otro lado Morales estaba cumpliendo una sentencia de 120 meses (10 años) de prisión por el mismo delito.Omar Castro también escapó caminando del lugar, el pasado 10 de julio, mientras se encontraba recluido cumpliendo una condena de 108 meses (9 años) de cárcel por posesión e intento de distribución de metanfetaminas.Trascendió que Anderson regresó voluntariamente a prisión un día después de haber escapado, pero hasta el momento los U.S. Marshals no han dado un comentario oficial sobre qué ha pasado con los otros prófugos.

