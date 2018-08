Reclutan republicanos a nuevos ciudadanos

La intención del Partido Republicano de El Paso, de allegarse nuevos miembros entre los ciudadanos recién naturalizados, capturó la atención del canal Vice de noticias, mismo que trasladó a este frontera un equipo de producción para documentar la actividad proselitista en una ciudad con amplia predilección demócrata.Por espacio de 2 días, previos a la ceremonia de naturalización de 946 nuevos ciudadanos estadunidenses, los periodistas del canal que trasmite la cadena HBO, se enfocaron en la actividad republicana en esta frontera.“Somos lo únicos que estamos aquí, dando la bienvenida a los nuevos ciudadanos”, dijo Bob Peña, director ejecutivo del Partido Republicano (GOP) de El Paso.Evan McMorris-Santorro, de Vice, cuestiona a Peña sobre la dificultad de promover la plataforma de su partido ante la impopularidad del presidente Trump entre la comunidad latina por su política migratoria.“Queremos que la gente sepa que damos al bienvenida a los nuevos ciudadanos, que estamos en contra de los inmigrantes indocumentados”, sostuvo Peña para Vice en el reportaje.Vice presentó el hecho de que los republicanos en El Paso repartían literatura proselitista a los nuevos ciudadanos, y cuestionaron la efectividad de dichas tácticas, pero de acuerdo a Peña su partido sigue sumando adeptos de forma importante.“Hace un año teníamos menos de 3 mil simpatizantes del Partido Republicano en El Paso, y ahora somos 5 mil doscientos”, afirmó Peña.“Los tiempos han cambiado y sabemos que tiene mucho que ver que tenemos nuevos becarios de UTEP que nos han ayudado a ser mas eficientes al momento de capturar la información de los nuevos republicanos, pero la realidad es que la gente viene Santa Teresa, de Fabens, de diferentes partes para decirnos que están de acuerdo con los ideales republicanos, y el trabajo del presidente Trump”, dijo Peña a El Diario.El canal Vice destaca el hecho de que los republicanos sean los únicos entregando paquetes informativos y que contienen: una copia de bolsillo de la Constitución de los Estados Unidos de América, un formato de registro para elector, y otros folletos pro republicanos entre otros.“Nosotros hemos pedido al Condado que nos den la oportunidad de estar presentes para registrar ciudadanos para votar, pero nos han dicho que no es posible, entonces no sé como el Partido Republicano puede hacerlo”, dijo Iliana Holguín, presidenta del Partido Demócrata en el Condado de El Paso. “Creo que fueron dos veces donde todos vieron nuestro mensaje de que no estamos en contra de la inmigración, solo en contra de la inmigración ilegal”, recalcó Peña sobre el reporte.“Estados Unidos abre su corazón a la inmigración, y los miembros del Partido Republicano somos los que estamos ahí”, dijo Peña, quien junto a sus partidarios entregó 950 paquetes informativos.“Cada año se naturalizan 770 mil ciudadanos, y le dimos la residencia a más de un millón al año”, afirmó Peña sobre lo alcances en la política migratoria de la administración federal.El reportaje de Vice en esta fronteriza rebasa los 100 mil vistas en diferentes sociales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.