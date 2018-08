Una auditoría externa ordenada por el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) determinó que Susie Byrd, miembro de su mesa directiva, no incurrió en conflicto de intereses al fungir como jefa de la campaña electoral de Verónica Escobar.El análisis, que buscaba determinar si Byrd violó alguna ley estatal o estatus de EPISD, fue realizado por la firma Ruddock Patterson (GRP) LLC, y analizó actividades de la campaña de Escobar –quien busca reemplazar a Beto O’Rourke en el Congreso–, entre mayo 1 de 2017 y abril 12 de este año.“El sumario de reporte señala que “no existe ninguna indicación de una comunicación inapropiada entre un miembro de la directiva [Byrd] y un contribuyente/donante de la campaña”.El dictamen contrasta con la disputa que mantienen Byrd y el presidente de la Mesa Directiva de EPISD, Trent Hatch, tras darse a conocer los resultados.En su respuesta a la auditoría, Byrd acusó a Hatch de haber dirigido un “reporte visceral” con una intención de convertirse en “arma política”.“Cualquier sugerencia de que el proceso de revisión fue manipulado o alterado es falso y no tiene sustento”, reviró Hatch en una carta que consta en poder de El Diario de El Paso.La auditoría menciona dos casos en que un proveedor de EPISD hizo contribuciones de “menos de 100 mil dólares” a la campaña de Escobar en 2017, para luego recibir un contrato por $100 mil en febrero de 2018, pero no logró establecer algún vínculo entre los donativos y la decisión de la directiva.Aunque no se menciona el nombre del donador, se establece que el contrato fue aprobado de manera unánime por la directiva.Byrd asegura que mencionar el contrato tiene una mala intención, ya que las donaciones fueron por 250 dólares cada una.Sin embargo, la auditoría recomienda que EPISD establezca una mejor política para tratar el tema del conflicto de intereses, para evitar que problemas de esta clase se presenten en el futuro.Escobar corrió por la candidatura demócrata al Congreso en contra de la ex presidenta de la Mesa Directiva de EPISD, Dori Fennenbock. En febrero, los miembros de la junta decidieron –con 4 votos a favor y 2 en contra– conducir una auditoría para determinar si Byrd incurrió en conflicto de intereses.Byrd, quien fue regidora de la Ciudad de El Paso, consideró en su respuesta que resultaba exagerado gastar 15 mil dólares de los contribuyentes en una auditoría.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.