Culpa Trump a funcionarios de DC de 'inflar' costo de desfile militar

Washington— La fastuosa visión del presidente Donald Trump de realizar un desfile militar en la Avenida Pennsylvania se colapsaron el viernes, ya que el mandatario se retractó de los planes para organizar un evento costoso este otoño que nunca fue acogido con entusiasmo por el Pentágono o los líderes de la ciudad que sería anfitriona del espectáculo.En una serie de tuits, Trump culpó a funcionarios locales en Washington, alegando sin pruebas que habían inflado el costo para la ciudad de una exhibición de las fuerzas armadas de Estados Unidos inspirada en la visita de Trump el año pasado al desfile del Día de la Bastilla en París.“Los políticos locales que dirigen Washington, DC (pobremente) saben cómo obtener una ganancia inesperada cuando lo ven”, escribió Trump en Twitter. “Cuando nos pidieron un precio por celebrar un gran desfile militar de celebración, quisieron un número tan ridículamente alto que lo cancelé”, agregó.Trump dijo que era posible que el desfile se pueda organizar el próximo año si el costo “llega a ser MUY BAJO” y agregó que con los ahorros “¡podemos comprar más aviones de combate!”.Sus tweets se produjeron un día después de que el Pentágono dijera que el desfile previsto para el 10 de noviembre podría posponerse en medio de cuestionamientos sobre los crecientes costos del evento.Aproximadamente una hora después del tweet del presidente, la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel E. Bowser, emitió su propia respuesta sarcástica en Twitter, indicando que la organización del desfile en la capital de la nación habría costado $21.6 millones. El Gobierno federal típicamente reembolsa al Distrito de Columbia una gran parte de los costos de seguridad y logística para tales eventos.“Sí, soy Muriel Bowser, alcaldesa de Washington DC, la política local que finalmente confrontó a la estrella de los reality shows de la Casa Blanca con las realidades ($21.6 millones) de desfiles / eventos / manifestaciones en la América de Trump (triste)”, tuiteó.Bowser dijo en una entrevista posterior que encontró irritante la acusación de que los funcionarios de DC estaban tratando de exagerar los costos de seguridad de la ciudad, principalmente porque la ciudad había estado trabajando para planificar el evento con un corto tiempo de espera.“La idea de que exageraríamos lo que se necesita para tener un desfile o una manifestación, especialmente en este corto plazo, para algún beneficio para la ciudad, fue simplemente escandaloso”, dijo Bowser. “Está bastante claro que el presidente está molesto por el desfile, y parece que no quería enfrentarse a sus propias agencias... o al Pentágono, por lo que decidió que éramos un buen objetivo”. agregó.Aunque el presidente discutió durante mucho tiempo un posible desfile militar, fue sólo el 8 de agosto cuando Bowser recibió una carta de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, explicando que el evento tendría lugar “alrededor del 10 de noviembre de 2018” y discutiendo la necesidad de planificación y coordinación con las agencias de la ciudad.La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) no se acercó a los funcionarios municipales de D.C. hasta el martes para discutir los costos logísticos, dijo un funcionario de la administración de Bowser.La Casa Blanca tenía pocos detalles sobre el evento, dijo el funcionario, quien pidió el anonimato para revelar las negociaciones con el equipo del presidente. No había indicios de cuánto duraría el desfile, incluso si duraría varios días, ni la confirmación de la fecha del 10 de noviembre, dijo el funcionario. No se especificó una ruta precisa, o estimaciones para la cantidad de personas o piezas de equipo militar que estarían involucradas.“Tuvimos una idea general de que era del Capitolio a la Casa Blanca, pero eso es todo”, dijo el oficial.La OMB solicitó a la Ciudad, a pesar de la falta de detalles, un presupuesto aproximado de cuánto debería gastar –para ser reembolsada– a fin de proporcionar seguridad y otros servicios.Las estimaciones de la ciudad, que finalizaron el jueves, incluyeron $13.5 millones para la Policía, $3.6 millones para bomberos y paramédicos, $2.3 millones para servicios de transporte (incluyendo control de tráfico y trabajo en la Avenida Pennsylvania antes y después del evento) y una cantidad de gastos menores.El jueves, en un comunicado, un portavoz del Pentágono no proporcionó ninguna razón para la aparente postergación, que se produjo en medio de una serie de informes de que el evento, que se espera incluya aviones, vehículos, uniformes de época y símbolos del poder de Estados Unidos, podría costar hasta $92 millones, mucho más de lo originalmente estimado.Esa cifra incluye los gastos sufragados por el Pentágono más allá de lo que la Ciudad podría asumir.El secretario de Defensa Jim Mattis dijo luego a los periodistas que “no había recibido tal estimación” y que “descontaría esa cifra”.“Quien le dijo eso probablemente esté fumando algo que es legal en mi estado, pero no en la mayoría de los estados”, dijo Mattis, refiriéndose a su estado natal de Washington. “Le garantizo que no ha habido una estimación de costos”.Las autoridades han estado planeando el evento desde principios de este año, cuando el presidente, aparentemente inspirado por una exhibición similar que observó el año pasado en Francia, discutió el desfile en una reunión con altos funcionarios del Pentágono.En sus tweets, Trump dijo que iría a un desfile en París para celebrar el Día del Armisticio el 11 de noviembre y también asistir a un “gran desfile” ya programado en la Base Conjunta Andrews este otoño.Los grandes desfiles militares han sido raros en la historia reciente de los Estados Unidos.

