Durante este fin de semana se presentarán varios cierres a lo largo de la Interestatal 10 y en otras vialidades importantes de la ciudad, por lo que el Departamento de Transporte de Texas (TXDoT) en El Paso insta a los guiadores a buscar vías alternas.El primero, es el cierre continuo en el I-10 Oeste a la altura del Centro. Debido a la reconstrucción del puente de servicios, desde el viernes 17 y hasta el lunes 19 de agosto, el tramo del freeway permanecerá cerrado desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., durante esos días.Durante el viernes y el jueves pasado los cierres se realizaron pero en el I-10 con rumbo al Este.“Si bien se realizará el trabajo en el lado Oeste de la I-10 se necesita el cierre de las vías hacia el Este para colocar el equipo”, dijo Bob Bielek, ingeniero del Distrito de TXDoT El Paso. “Esperamos que ambos lados de la interestatal se abran simultáneamente a tiempo para el tráfico de la hora pico del lunes por la mañana”, agregó.El viaducto, el cual está ubicado entre los puentes de la calle Stanton y Mesa, cuenta con grandes daños debido a que hace unos días, un tráiler perdió el control y se impactó contra la infraestructura el pasado 19 de julio.Aunque se han realizado reparaciones temporales, actualmente el I-10 hacia el Oeste cuenta en esa área únicamente con dos carriles.El plan de reparación del puente de servicios incluye la demolición y el reemplazo de dos vigas dañadas, para después instalar el reemplazo de la barandilla y la reconfiguración de los cables y tubos de servicio a su configuración original, según informa TXDoT.Autoridades señalaron la posibilidad de requerir cierres adicionales relacionados con la construcción a medida que continúa la obra.“Instamos a los conductores utilizar rutas alternativas o planificar tiempo de viaje adicional si está en sus planes ir al centro. Al igual, se puede esperar una congestión vehicular en la ruta de desvío, ya que las calles Yandell y Wyoming tendrán únicamente un carril durante el cierre para permitir el trabajo de servicios públicos”, declaró Bielek.Más cierresEl proyecto ‘GO 10’ es una reconstrucción de infraestructura de la Interestatal 10 en el Oeste de El Paso, entre Executive Center y la calle North Mesa.La construcción comenzó en abril de 2015 y se espera que se complete sustancialmente antes del Black Friday.Al momento, casi toda la obra de reconstrucción se encuentra en el proyecto de North Mesa Street, tramo en donde se está reconfigurando los carriles y mejorando el pavimento asfáltico.Una vez que se completen los cambios de North Mesa y Sunland Park, la salida de Resler Drive se cerrará durante seis semanas mientras las cuadrillas de construcción continúan con los carriles y distribuidores en esa zona.Sin embargo, TxDOT asegura que habrán rutas alternativas para los guiadores que busquen ir hacia el Oeste, ya sea por Paisano, el Patriot Freeway US 54, Loop 375 - Border Highway y Transmountain, vías que no tendrán cierres ni cambios durante cada fin de semana designado.Se recomienda a los conductores que sigan las actualizaciones de TXDoT en Twitter y busquen recomendaciones en los espectaculares que se ubican a lo largo de la I-10 y vías aledañas.

