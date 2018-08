Austin— Durante el año pasado, la propuesta del representante Beto O’Rourke para desplazar al senador Ted Cruz acaparó la atención nacional a través de una moderna campaña digital.Regularmente ha atraído a una audiencia de miles de personas a su página de Facebook, ya que ha publicado momentos mundanos de su campaña, logrando superar a casi todas las campañas del país con los millones de dólares que ha gastado en anuncios digitales.Aunque el demócrata paseño ha estado realizando un esfuerzo de bajo perfil a través de los medios de comunicación a la vieja escuela. En los últimos meses, la campaña de O’Rourke ha estado transmitiendo anuncios en las estaciones locales de radio y en ciertas publicaciones con el fin de cortejar a los votantes que tiene menos probabilidades de contactar en línea, como parte de una inversión de seis dígitos para suplementar su robusta presencia en línea.Ha desplegado una mayor incursión en anuncios pagados en los medios de comunicación no digitales --- comprando publicidad por 1.3 millones de dólares en la televisión que empezarán a aparecer el miércoles en todo el Estado. Sin embargo, en algunas comunidades no ha sido la primera vez que han visto o escuchado anuncios de O’Rourke que no sean en línea.La publicidad radiofónica, que no había sido reportada anteriormente, ha caído en por lo menos dos categorías: anuncios que advierten a la audiencia de una próxima aparición de O’Rourke en su área y un comercial de medio minuto en el que se presenta a sí mismo como candidato “que competirá contra Ted Cruz para el Senado debido a cree en la gente de Texas”.“Sé que si trabajamos juntos podemos lograr grandes, valientes y ambiciosos objetivos que están frente a nosotros”, continúa diciendo O’Rourke.“Podemos estar seguros de que cada uno de nosotros podremos consultar a un médico, encontrar empleo, alcanzar el potencial que Dios nos dio. Sé que podemos reformar el sistema de justicia penal, lograr la equidad y tener acceso a la educación y podemos tratar a cada uno con respeto y dignidad”.O’Rourke dice como conclusión que aprueba el mensaje “porque quiero hacer mía su lucha”.Entre los anuncios radiofónicos que O’Rourke ha transmitido para anunciar sus eventos han sido en el Valle del Río Grande, en donde reconoció que necesita mejorar después de perder algunos condados ante un contrincante poco conocido en las elecciones primarias de marzo.Por ejemplo, en el mes de mayo, O’Rourke hizo anuncios en radio de un minuto de duración en las estaciones de McAllen, horas antes de que caminara por las cuadras y llevara a cabo una reunión en esa ciudad fronteriza.Por lo menos algunos de los anuncios de radio e impresos parece que están destinados a los votantes afroamericanos. La publicidad de 30 segundos en la radio ha sido transmitida en estaciones urbanas contemporáneas como la KGGR en Dallas y la KHVN en Fort Worth y los anuncios impresos han aparecido en periódicos afroamericanos tales como el Houston Defender y Dallas Examiner, tocando temas como empleo, educación y atención médica.Los anuncios en radio están siendo colocados por Judy Foston, presidenta y fundadora de la empresa de Relaciones Públicas Foston International, que tiene su sede en Richmond.La campaña de O’Rourke le pagó a la empresa 136 mil 182 dólares desde principios de mayo hasta finales de junio, de acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral.También dio a conocer que los anuncios en la radio e impresos fueron parte de un esfuerzo para asegurarse que todos los texanos estuvieran incluidos en su campaña.“Estamos tratando de asegurarnos de que nuestra campaña llegue a todos los 254 condados de Texas para que todas las personas sepan que son bienvenidos para que compartan sus ideas y hagan preguntas”, comentó Chris Evans, el portavoz de O’Rourke.“Para que nosotros podamos escuchar y aprender, tenemos que asegurarnos que todos sepan que estamos aquí”.El rango de la publicidad radiofónica e impresa de Cruz en esta campaña, si es que ha habido alguna, no se conoce totalmente.A principios de este año, después que ambos candidatos ganaron sus elecciones primarias, Cruz dio a conocer un jingle con música country acosando a O’Rourke por su nombre, entre otras cosas, y aunque la campaña de Cruz lo describió en ese momento como “un anuncio radiofónico a nivel estatal”, no aportó detalles adicionales, tales como en dónde fue transmitido ni cuánto se gastó en él.De cualquier manera, los anuncios televisivos de la campaña están a punto de aumentar. Además de la publicidad de O’Rourke que empezará el miércoles, una Súper Pac que está a favor de Cruz, Texans Are, va a transmitir después del Día del Trabajo un anuncio permanente por lo menos en tres mercados hasta el Día de la Elección.La campaña de Cruz lanzó su primer anuncio televisivo a principios de este mes.

