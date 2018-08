Hace leyenda del basquetbol 'el mayor bien'

Con la presencia del legendario coach Nolan Richardson como orador de la noche el Ejercito de Salvación (Salvation Army) celebró su Junta Anual 2018 denominada “La cena para hacer el mayor bien” (Dinner for doing the Most Good), en las instalaciones de Summit Ballroom para dar a conocer a la comunidad sus actividades y agradecer su ayuda.“Es un placer decirle a la comunidad una vez más gracias por todo su apoyo”, dijo el mayor Froilán Estrada minutos antes del inicio de la ceremonia.Resaltó que gracias al patrocinio de la gente en 2017 se logró brindar mucha más ayuda en comparación a años anteriores. “Y seguimos creciendo con esa ayuda que nos brindan para continuar nuestra misión de ayudar a los más necesitados”.En su mensaje central el invitado especial, Nolan Richardson, compartió su filosofía a los asistentes al decirles ’Si se puede y todo es posible si tú quieres”.El ex “Oso de Bowie” y ex minero de Texas Western —hoy UTEP— dijo sentirse contento por la invitación y participar en una causa tan noble como la que realiza el Ejército de Salvación.“Siempre se siente muy bien regresar al lugar donde yo nací. El Paso es mi tierra, me gusta la gente, aprecio que me aprecien y es muy bueno regresar a visitar a los amigos y amigas”.A sus 77 años, el hijo predilecto del Segundo Barrio y único coach que ha conseguido todos los cetros nacionales del baloncesto colegial, dijo sentirse orgulloso de la serie de reconocimiento brindados por la comunidad y autoridades.“Me siento honrado que una calle, una escuela y un centro recreativo lleve mi nombre”, expresó tras comentar que tal vez la juventud no lo conozca pero los “viejitos como yo sí y eso es bonito”.En el informe anual se reportó la ayuda y entrega de 66 mil 174 comidas calientes a igual número de personas.Se brindó albergue a 48 mil personas y ayuda a 554 familias sin hogar.También se asistió a 619 veteranos en gran necesidad y se ofrecieron 4 mil 269 paquetes de artículos de higiene personal.Adicionalmente se entregaron prendas de vestir y despensas así como apoyo económico para el pago de servicios públicos y renta a quienes calificaron.Asimismo se prestó ayuda a las víctimas del huracán Harley, registrado en la ciudad de Houston, Texas donde una brigada acudió a llevar los víveres.El mayor Froilán agregó que otro de los apoyos fue destinado a las familias que sufrieron la separación de hijos de sus padres a raíz de la política migratoria impuesta por el Gobierno federal.“Es un trabajo que nunca para”, enfatizó tras resaltar la labor del movimiento caritativo internacional que realiza la Iglesia Cristiana Universal a personas necesitadas y motivada por el amor a Dios.