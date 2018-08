Hace aproximadamente un mes y medio un niño de 10 años llegó con sus padres a vivir a El Paso provenientes de Singapur, sin imaginar que durante el primer día de clases sufriría un grave accidente que lo tiene en terapia intensiva.Athindra Satish Kumar estaba a la hora de salida en el estacionamiento de la escuela primaria Mary N. Tippin, esperando ser recogido por sus padres cuando repentinamente quedó prensado entre dos autos.El accidente ocurrió el pasado 13 de agosto alrededor de las 3:30 de la tarde, en la escuela ubicada en el 6541 Bear Ridge, en el Oeste de El Paso, tras concluir el primer día de clases del ciclo escolar 2018 – 2019.Cuando Roger Hawkins, de 58 años, quien había ido por su nieto se puso nervioso por haber chocado un automóvil y accidentalmente piso el acelerador atropellando a Athindra, a una niña de 6 y a un niño de 7 siete años, así como a la madre de éstos quien trató de evitar que los tres menores fuera arrollados por el hombre.La madre de familia fue identificada como Kharisma Aslee James, de 33 años, quien falleció luego de que de acuerdo con testigos el auto le pasara por encima cuando trataba de proteger a los niños.Velusamy Satish Kumar, padre de Athindra comentó que al momento del accidente él y su esposa se encontraban en el lugar y aseguró que fue un momento de mucho caos, ya que entró en estado de shock.“Cuando volví en si (sic) miré a mi esposa y le pregunte que dónde estaba mi hijo y los dos comenzamos a gritar su nombre”, comentó Satish Kumar.El hombre aseguró que momentos después de estar gritando el nombre de su hijo, lo vio a prensado entre las defensas de dos vehículos.“Lo ahí entre los dos autos y los dos los sacamos de ahí”, explicó.Athindra fue trasladado de emergencia a un hospital, ya que presentaba fracturas en las costillas del lado izquierdo y un pulmón perforado lo que le dificulta respirar.El hombre asegura que aunque su hijo se está recuperando, éste continúa en cuidados intensivos y se desconoce cuando pueda dejar el hospital.“La mayor parte del tiempo esta inconsciente porque lo tienen sedado y con tubos en la boca, pero se esta recuperando”, enfatizó Kumar.El padre de familia se dijo agradecido con James, ya que aseguró que gracias al acto heroico de la mujer su hijo sigue vivo.“Ella es un ángel para mi hijo; Siempre la vamos a tener en nuestros corazones”, señaló.Kumar comentó que sabe la familia de James está atravesando por un momento muy difícil y aseguró que siente profunda tristeza por la forma en que los menores perdieron a su madre.Gustavo Reveles, vocero del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), confirmó que los hijos de James, cuyas identidades no han sido reveladas ya dejaron el hospital.“Estuvieron hospitalizados y su estado era grave pero afortunadamente ya fueron dados de alta”, comentó.La organización Shine On El Paso se encuentra recaudando fondos para ayudar a la familia de Athindra con los gastos médicos, ya permanecerá hospitalizado por tiempo indefinido.Shine On El Paso es una organización sin fines de lucro que se dedica a producir videos para promover a El Paso, que además ayuda a personas de escasos recursos.Hasta el momento en la cuenta que se abrió en internet para el menor se han logrado reunir 16 mil 50 dólares de los 25 mil que se tiene como meta.Miembros de la organización aseguraron que la meta a recaudar podría subir a 50 mil dólares, pero todo depende de tiempo que Athindra este en el hospital.Si usted desea apoyar a la familia del menor puede hacerlo por medio de un donativo electrónico en https://www.gofundme.com/tippin-elementary

