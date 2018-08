Trump 'creó' a Omarosa

Washington — El Nuevo libro de Omarosa Manigault Newman porta un explosivo título, ‘Unhinged’ (Volátil). Ofrece una robusta carga de tensión seguida de una climática revelación. (¡Ella grabó a sus colegas! ¡En la sala de crisis de la Casa Blanca!) Y tiene suficientes momentos de suspenso para mantener a los lectores enganchados. (Quizá ella llegó a escuchar, o quizá no, una grabación del presidente Donald Trump utilizando la palabra con ‘n’).Para Trump, esto no debería ser ninguna sorpresa.Después de todo, Manigault perfeccionó su talento para expresar aquello que resulta sensacional, su culto hacia la personalidad y su sagaz uso de los medios mientras fuera la aprendiz del mismísimo maestro: Donald Trump.La Omarosa de la imaginación popular es en gran parte una creación del mismo Trump, y dicha creación está sembrando el caos en la Casa Blanca. Las controversiales acusaciones de Manigault Newman, algunas de las cuales no pueden ser verificables, han perturbado al presidente y puesto a sus auxiliares en modo de contención.La campaña de Trump dijo el martes que busca poner a la ex miembro del personal bajo arbitraje obligatorio en apego a los términos de un acuerdo de confidencialidad del 2016, el cual, según la campaña asevera, su libro violó. Manigault Newman, quien ocupó un puesto de alto rango en la Casa Blanca hasta que fue despedida en diciembre del 2017, dijo que ella no creía haber violado dicho contrato.“Es interesante que él intente silenciarme. ¿Qué es entonces lo que intenta esconder? ¿A qué le tiene miedo?” dijo ella en una entrevista con Katy Tur de MSNBC. “Creo que él debe tener miedo de ser expuesto como el misógino, el intolerante y el racista que es”.Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuvo un día difícil intentando defender a Trump el martes contra las acusaciones de racismo. Siendo presionada sobre si ella podía garantizar de que no existía ninguna grabación de Trump pronunciando la “palabra con ‘n’”, tal como lo asevera Manigault Newman, Sanders dijo que, “No puedo garantizar nada”, aunque también dijo que ella “nunca” escuchó a Trump utilizar dicho insulto racista.La imagen de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, sin poder inequívocamente estipular que el presidente nunca pronunció el más inaceptable insulto racial tuvo la sensación de que se trataba de un momento de suspenso en un reality show por televisión.Y de cierta manera lo fue. Trump descubrió a Manigault Newman durante la primera temporada de su propio reality show de la NBC, ‘El Aprendiz’, como una completamente formada antiheroína. Pronto se dio cuenta que su particular narcisismo resultaría en una bonanza de los ratings. Y regresó a la televisión para dos series más derivadas del mismo programa, así como también en una corta colaboración de un programa de citas.“Omarosa siempre promete y ofrece un alto nivel de drama”, según tuiteó Trump en el 2013. “Honesta Omarosa: Ella nunca te atacará por la espalda —te atacará de frente”.Trump, quien en ese tiempo intentaba hacer la transición de una curiosidad en los tabloides a convertirse en celebridad, quedó sorprendido por lo bien que las audiencias respondían a Manigault Newman, ya como un cautivador personaje, de acuerdo con el biógrafo de Trump, Timothy O’Brien, quien dice que tuvo varias conversaciones con Trump sobre Manigault Newman. Trump veía en ella un reflejo de sí mismo.En una columna de Bloomberg, donde se refirió a ellos como “almas gemelas”, O’Brien escribió, “El futuro presidente quedó fascinado con ella. A él le fascinó su auto-absorción y mezquindad, quedó fascinado por su fugaz poder de estrella y por el hecho de que ella era públicamente reconocible tan sólo por su primer nombre, algo así como Prince o Madonna”.Manigault Newman siguió a Trump a su incursión en la política. En la campaña del 2016, ella fue una de las más firmes defensoras de Trump contra las acusaciones de racismo y sexismo —las mismas acusaciones que ahora ella imputa contra él. Luego en la Casa Blanca, ella volvió a asumir su papel de villana, riñendo con el personal del Ala Oeste y supuestamente eludiendo sus responsabilidades antes de ser despedida por el jefe del gabinete, John Kelly.Y ahora, como en la serie de películas de ‘Parque Jurásico’ —en las que los dinosaurios se comen a los científicos que los crearon— Manigault Newman recurre a los trucos y tácticas de Trump para utilizarlos en su contra.“Ella está haciendo lo mismo que Trump, quizás igual o mejor que él”, dijo Michael Steele, un ex director del Comité Nacional Republicano. “Ella es su yo en miniatura. Él creó a Omarosa. Le dio licencia y la invitó a entrar al espacio sagrado de la Oficina Oval. Ahora, después de haber creado este monstruo que vuelve para comérselo, ¿qué es lo que va a hacer?”La respuesta, por ahora al menos, es tuitear.El presidente ha lanzado un insulto tras otro a su una vez protegida. Por el transcurso de los últimos días, Trump tuiteó que Manigualt Newman es un “perro”, una “sabandija”, “chiflada”, “demente”, “despiadada” y “nada lista”.Esto se aparta en gran medida de los elogios con los cuales ambos se vanagloriaron el uno al otro en el transcurso de los años. Durante la campaña del 2016, en Detroit, Trump se refirió a Manigault Newman de ser “una persona muy amable”.“Pero no quiero decir eso debido a que destruiría su imagen si digo eso”, según dijo Trump, en referencia a su caracterización como “Aprendiz”. “Pero de hecho ella es una persona muy buena y fina”.