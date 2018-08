A casi dos meses de haberse puesto en funcionamiento el albergue temporal para la recepción de niños separados de sus padres bajo la política federal ‘Cero Tolerancia’ en Tornillo, Texas, el Consulado de México en El Paso dio a conocer que hasta el momento ningún infante de origen mexicano ha sido recluido en ese centro.“No ha habido niños mexicanos ni habrá en el centro de detención de Tornillo”, aseguró el cónsul Marcos Bucio, luego de los rumores sobre la presencia de niños mexicanos en ese sitio.El diplomático mexicano dijo que desde la apertura del centro de detención la estadística reflejaba que el cien por ciento de los infantes recluidos era de origen centroamericano. “Nunca hubo un niño mexicano”.Explicó que actualmente 170 pequeños están recluidos en ese lugar, de los cuales el 50 por ciento son de origen guatemalteco, el 25 por ciento de Honduras y el otro 25 por ciento de El Salvador.Desde la puesta en práctica del programa federal ‘Cero Tolerancia’, impuesto por el presidente Donald Trump, la avalancha de críticas no se hizo esperar por parte de la clase política estadounidense, incluyendo legisladores, gobernadores, alcaldes y líderes de organizaciones no gubernamentales.El gobierno de México de inmediato condenó enérgicamente el hecho y a través de su canciller Luis Videgaray, expresó una enérgica desaprobación a la política migratoria impuesta por Trump en su afán por enjuiciar y deportar a personas que cruzan ilegalmente la frontera sur el país.Actualmente y en el plano nacional aún se encuentran alrededor de 570 niños que no han sido contactados con sus padres.Las autoridades mexicanas han reiterado el respeto a la soberanía de Estados Unidos para decidir su política migratoria, pero han calificado el programa ‘Tolerancia Cero’ como una práctica ‘cruel e inhumana’.Marcos Bucio manifestó que la red consular trabaja diariamente en coordinación con las autoridades de Homeland Security a fin de detectar de inmediato la presencia de niños mexicanos detenidos en la frontera por diversas razones.Y es que uno de los problemas recurrentes en la frontera son los llamados niños ‘circuito’, que son detenidos por la Patrulla Fronteriza por su participación en el tráfico de personas.Son niños que son utilizados y obligados por sus padres para que guíen a personas indocumentadas, y por su condición de ser menores no pueden ser encarcelados ni enjuiciados, explicó el funcionario.“Es una historia triste porque algunos padres les exigen a sus hijos que sean guías para el cruce de indocumentados, y por su edad no se les puede detener”, detalló.Sin embargo, manifestó que se levanta un registro tanto por las autoridades migratorias como por personal del consulado, a fin de que sean canalizados a instancias del cuidado de menores en México o a sus padres o familiares en base a convenios establecidos con el gobierno de Estados Unidos.También se trabaja con organizaciones en México en programas de prevención para educarlos y evitar que incurran en la misma falta.Las autoridades mexicanas han manifestado que por fortuna, y gracias a las manifestaciones y posturas de la comunidad en contra de la iniciativa, la separación de familias ya no causará más dolor entre las familias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.