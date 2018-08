Registra puente internacional un nuevo incidente entre usuarios

Ciudad Juárez, Chih.— Una usuaria de Facebook subió ayer a la red social un video en el que el guiador de un vehículo la agrede física y verbalmente cuando se encontraban formados en la fila de espera del puente Libre para dirigirse a El Paso, Texas.Con este hecho, de nueva cuenta los cruces internacionales se vuelven escenarios de peleas ante la falta de una vigilancia efectiva por parte de las autoridades.La afectada identificada como Alejandra Cera publicó el video y además escribió: “Normalmente cuando pasan estas cosas es porque la raza se mete a la fila. Este wey estaba formado-estacionado enfrente de mí y ya se le habían metido como 6 carros y él seguía parado, lo único que hice fue rebasarlo. Antes de empezar a grabar el wey me abrió primero la puerta de atrás e hizo como que me iba a sacar la pistola. ¿Qué pin... p… con la gente tan enferma?El video y el mensaje desató una serie de comentarios de la red social, en los cuales en general los usuarios reprobaron la actuación del hombre al ponerse contra una mujer.En el video se observa a un hombre de aproximadamente 40 años, quien con actitud agresiva y sin su permiso abre la puerta del auto de la mujer.Después el hombre colérico comenzó a insultarla por “haberle pegado a la pin.. troca”.“¿Quieres que me lleve la bolsa o qué?”, se escucha decir al hombre, a lo que la mujer le cuestiona el porqué.La mujer recibió un “porque le pegaste a mi troca pen…”.El hombre además la amenazó con llevarse su bolsa para posteriormente golpear el celular con el cual ella estaba grabando el acto.El video sobre este nuevo incidente se suma a los ocurridos en semanas y meses pasados, que llevaron a las autoridades anunciar que se mantendría vigilancia permanente en los cruces internacionales para evitar que siguiera escalando la violencia.El Diario publicó que uno de los últimos incidentes ocurridos en el puente internacional Santa Fe que dejó como saldo una camioneta con los vidrios destrozados, reabrió una discusión en las redes sociales sobre la necesidad de retirar a los franeleros e incrementar la seguridad de los guiadores fronterizos que se dirigen a El Paso, Texas.En las grabaciones compartidas en los grupos de Facebook como ‘Reporte de Puentes’, en ningún caso se observa a elementos de seguridad alrededor de la escena.1.- Celos terminan en escándaloEn octubre de 2017, una persona muestra a una furiosa mujer golpeando y quebrando el espejo retrovisor del auto de su ex marido, quien traía consigo una pasajera no identificada.2.- Incidente por ganarle el lugarOtro conflicto entre guiadores ocurrió el 24 de noviembre de 2017, en el puente internacional Zaragoza, en donde se aprecia a una mujer que sube a un auto para golpear el parabrisas.3.- Franeleros abusivosUn mes después, el 13 de diciembre de 2017, en el puente Santa Fe se registró una pelea entre un automovilista contra un “franelero”, ya que el segundo obstruía el paso de los conductores para dar paso a otros a cambio de una propina.4.- La señora del batLos fronterizos fueron testigos de una inusual agresión de una mujer que con un bat, golpea una camioneta del lado mexicano.5.- Franeleros, muy violentosEl último pleito sucedió en la madrugada del sábado 13 de mayo de 2018. Una mujer sacó a golpes a otra mujer de una camioneta y después vino lo peor. Varios franeleros se le unieron a la agresora y destrozaron los vidrios de una camioneta de reciente modelo.Después del incidente violento registrado en el puente Santa Fe, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en coordinación con la Policía Federal y la Aduana Fronteriza, implementaron operativos de prevención y vigilancia en las inmediaciones del puente internacional Córdova-Américas, con el objetivo de retirar a personas que ocasionan actos de molestia a los automovilistas que se dirigen a los Estados Unidos.La SSPM informó que la participación de los agentes municipales en el operativo fue a petición de la autoridad federal después de recibir varias denuncias ciudadanas en las que se señala a los “franeleros” que se dedican a obstruir el tráfico vial, amenazar, agredir físicamente o extorsionar a los ciudadanos cuando les niegan las limosnas o no acepta sus servicios de limpiavidrios.En aquella ocasión reportó que los policías aseguraron el perímetro del puerto fronterizo, mientras que las otras dependencias federales desalojaron a los “franeleros” del cruce internacional.

