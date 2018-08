Una nueva tendencia ha llegado a El Paso: clubes sociales en los que se puede jugar póker, el tradicional juego de cartas, con apuestas en un marco totalmente legal.Empresarios locales le “apuestan” a este esquema, que lleva varios años implementado en el resto de Texas. Los jugadores pagan una suma por la membresía diaria, otra por la iniciación más una cantidad por cada hora: lo correspondiente a la renta del asiento.“No somos un casino, somos un club social donde cumplimos con lo que marca la ley al proveer a los jugadores con un espacio privado que funciona con membresías, la casa no obtiene ganancia de lo que se juega y sobre todo les damos la certeza de estar en un lugar seguro, en un edificio histórico del Centro”, dijo Joe García, propietario de El Paso Players Club.El juego es legal bajo los esquemas texanos, ya que la empresa no se beneficia directamente de las apuestas, lo cual está prohibido en el estado.Ubicado en el número 300 de la calle East San Antonio, El Paso Players Club abrió sus puertas el pasado 10 de agosto, y desde esa primera noche ha logrado despertar la curiosidad de los amantes de las cartas, quienes aprovechan los diferentes formatos para dar rienda suelta a su gusto por los torneos y las variedades como el Hold’Em o torneos.El club operado por García se une a otros negocios de su tipo que ya existen en la ciudad: El Paso Card House y House of Kings.“Al momento que la casa no toma un porcentaje de la ganancia, y de que ofrecemos la membresía al instante de que cruzan la puerta, es entonces que cumplimos con las leyes de Texas para poder tener en funcionamiento este club social”, dijo el paseño García, egresado de Riverside High School, veterano del Army y con estudios universitarios de Administración.“Fue en el 2015 cuando me empecé a interesar por el juego al conocer lugares en Austin y San Antonio que funcionan actualmente de la misma manera que El Paso Players Club, ya que mientras se cumplan estas leyes los jugadores pueden jugar la cantidad que ellos quieran, hasta un millón de dólares, pero con el respaldo de la casa al momento de garantizar su pago.El Paso Players Club funciona muy similar a los casinos, ya que al momento de que un jugador ingresa a sus instalaciones debe de comprar fichas para participar en alguno de los juegos, y al finalizar su jornada puede entonces cambiar esas fichas por el efectivo que está garantizado en la caja.“Nosotros no tomamos un solo centavo de este dinero, nuestro ingreso es por la membresía, ya que para ser miembro y poder jugar se tiene establecido un costo de 10 dólares por hora, así es como funciona nuestro club social”, sostuvo García.El lugar cuenta con valet parking, guardias de seguridad, talladores y capacidad para recibir hasta a 219 personas, o socios, que pueden disfrutar del juego de las 6 de la tarde a las 3 de la mañana.“La gente de El Paso ya no tiene por qué viajar a Las Vegas, ir a un casino o incluso cruzar a Ciudad Juárez, que se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo, esa es la realidad, por ello es que proyectamos un buen futuro para nuestro establecimiento”, afirmó García, quien emplea a 16 personas en la operación de El Paso Players Club. [email protected] =====El Código penal de Texas establece que los juegos de póker deben seguir los siguientes lineamientos:- Deben de realizarse en lugares privados

