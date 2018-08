Se presenta Nolan Richardson como orador del Salvation Army

Después ser alcanzar los máximos honores en el baloncesto colegial, y de haber sido elegido hijo predilecto del Segundo Barrio, el legendario coach Nolan Richardson regresa a su ciudad natal para participar como orador principal en la cena a beneficio del Salvation Army, este jueves 16 de agosto en el Summit Ballroom de El Paso.“Me siento honrado de que me hayan invitado a participar como orador para una causa tan noble, en un evento que se realizará en la ciudad donde nací, a la que no visito tanto como quisiera, pero a la que acudo con gusto para ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo Richardson a El Diario de El Paso.La cena para Hacer el Mayor Bien (Doing the Most Good) beneficiará a una gran cantidad de personas sin hogar, y en este año los invitados podrán escuchar y conocer de cerca al que es considerado una de los paseños con más logros en el deporte estudiantil.“El poder hablar en este evento me da incluso la oportunidad de tender la mano a aquellos que lo necesitan, de estrechar esas manos para poder hacer de El Paso una mejor ciudad para vivir, un gran lugar para tener una familia, ya que uno va a ser feliz al estar en una comunidad feliz”, dijo Richardson en perfecto español.Nacido en el Segundo Barrio de El Paso en 1941, el ex Oso de Bowie y ex Minero de Texas Western (hoy UTEP) escribió de 1960 a 1963 páginas de gloria en la duela, para posteriormente convertirse en el único coach que ha conseguido todos los cetros nacionales en el baloncesto universitario.Richardson ganó el torneo de la Junior College Nacional Championship, con Western Texas JC en 1980; en el Nacional Invitation Tournament (NIT) con Tulsa en 1981 y en el NCAA Championship, con Arkansas en 1994.Posteriormente fue entrenador del Tulsa Shock de la WNBA, además de director técnico de las selecciones nacionales de Panamá y México.“No he estado en El Paso desde hace un buen tiempo, siempre es bueno regresar a casa, con la gente que conozco y quiero, pero la salud de mi esposa no me permite regresar tanto como yo quisiera, pero estar en este evento es también algo muy importante para mi”, dijo Richardson.La cena Doing the Most Good, en beneficio del Salvation Army de El Paso, tendrá lugar este jueves 16 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Summit Ballroom que se ubica en el 120 N. Festival de esta ciudad.Para mayores informes y compra de boletos, los interesados pueden comunicarse al teléfono (915) 544-9811 en atención de Elizabeth Anchondo.