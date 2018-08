Fue a Maryland... y agentes fronterizos le confiscaron visa

Washington – Michelle Nicoll Gutiérrez ha viajado con frecuencia desde México a fin de visitar en Maryland a su madre entrada en años y a su padrastro, sin quedarse nunca más tiempo del permitido en su visa de turista y siempre regresando a casa, donde la esperaban su esposo y sus negocios de agencia de viajes y renta de inmuebles.Pero este mes agentes de Aduanas y Protección Fronteriza le denegaron la entrada en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, anulándole su visa y prohibiéndole entrar durante cinco años a Estados Unidos.Mediante comunicado, los agentes señalaron haber determinado que Nicoll Gutiérrez, de 42 años y quien viaja con su hijo pequeño nacido en Estados Unidos, era una “inmigrante con intenciones” —término empleado para describir a los visitantes con posibilidades de permanecer más allá del periodo estipulado por las visas y de intentar quedarse ilegalmente en Estados Unidos. Mencionaron asimismo que recurrió a prestaciones de salud gubernamentales legalmente disponibles en el 2016, cuando visitó Maryland estando embarazada y experimentó complicaciones, como una de las razones para excluirla.No resulta poco común que los agentes fronterizos regresen a los visitantes extranjeros si creen que planean quedarse. Pero la vigilancia más estricta y las propuestas de aumentar el alcance y el número de las medidas restrictivas en la inmigración legal han intensificado las trabas para quienes no son ciudadanos, dicen abogados, sobre todo los que provienen de países específicos e incluyendo a quienes han seguido las reglas.Fuera del tema sobre ser “inmigrante con intenciones”, al parecer el caso de Nicoll Gutiérrez refleja la propuesta de la administración Trump de descalificar a personas que deseen la residencia legal o una visa temporal si ellas o algún familiar suyo, incluyendo niños nacidos en Estados Unidos, han recibido Medicaid o alguna otra prestación pública en especie.La Asociación Estadounidense de Abogados Inmigratorios señala haber detectado desde abril en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, un aumento en las solicitudes de visa denegadas bajo el argumento de carga pública. Lo anterior se da luego de que este año se modificara el manual de asuntos extranjeros del Departamento de Estado, girando a los funcionarios consulares instrucciones de contemplar un amplia gama de características personales y de aplicar la carga pública al decidir si proporcionan visas.“Es algo muy serio. Lo que está proponiéndose básicamente cambia totalmente las cosas en lo referente a qué constituye ser inadmisible”, dijo Kathleen Walker, abogada inmigratoria en El Paso. “¿Queremos hacer llegar un mensaje que desaliente a las familias para que no pidan atención médica, que no alimenten a sus hijos o no busquen vacunas porque se podría afectar el estatus legal? ¿Hasta eso hemos llegado?”.

