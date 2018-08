Inaugura WalMart segunda tienda 'supercenter'

Para ampliar la cobertura comercial y estar más cerca de sus clientes la cadena WalMart inauguró este martes su segunda tienda Supercenter en el Oeste de el Paso en el centro comercial West Town Marketplace, ubicada en el 7831 Paseo del Norte.La apertura de la nueva sucursal forma parte de una inversión de 277 millones de dólares, la cual contempla la construcción de 4 tiendas y la remodelación de 45 establecimientos en el estado de Texas.“Tenemos fiesta como todos los días, pero en especial hoy que inauguramos nuestra tienda supercenter, y estamos muy contentos porque la gente respondió muy bien” dijo Adrián Minjares, gerente de la tienda.“Con seguridad tendremos la presencia de grandes firmas comerciales en un futuro próximo”, agregó la representante de CISD al término de la inauguración del banco ‘First Convenience Bank’, ubicado en el interior de la tienda, el cual ofrecerá un servicio integral en transacciones financieras a sus clientes.La tienda es la segunda bajo la categoría supercenter, la primera se ubica sobre la calle Mesa, por lo que vendrá a dar servicio a familias del poblado de Canutillo y alrededores. “Es un lugar que está creciendo siempre lo ha necesitado y aquí estamos para servir a la comunidad”La nueva sucursal de 190 mil pies cuadrados y construida en 10 meses, inició con la contratación de 400 empleados y proyecta un crecimiento mayor en los próximos meses.Para mejorar el servicio cuenta con una tienda en línea, en la cual las personas pueden seleccionar alrededor de 40 mil productos y recogerlos fácil y rápido en su vehículo en un área especial del supermercado.Además de los departamentos de abarrotes, carnes, ropa, zapatería, juguetería, electrónica, ferretería y artículos para el hogar, cuenta con el área de farmacia –auto servicio-, estación de gasolina y servicio automotriz.“El objetivo es mejorar cada día y dar el mejor servicio posible. Aquí esta nuestra familia, nuestros amigos, y queremos seguir servirles”.“Antes iba al Walmart de la Mesa pero ahora estoy contenta porque me pusieron este cerquita de mi casa”, dijo la señora Socorro Flores, vecina de la calle Doniphan.Ella, al igual que Rebeca Carrillo, además de comprar algunos abarrotes y ropa para bebé recorrieron la tienda en busca de ofertas y familiarizarse con los diversos departamentos.“Me gusta porque es un supercenter y me queda muy cerca. Me gustó mucho porque al entrar están las frutas y verduras, y sobre todo, está muy limpio. Esperemos que esté siempre así”, manifestó mientras su esposo Alejandro adquiría una tarjeta de membresía Sam’s Club junto con su hija Verónica.Durante la ceremonia inaugural estudiantes de la banda musical y porristas de Canutillo High School deleitaron a los asistentes junto con la tradicional música de Mariachi mientras edecanes de diferentes empresas proveedoras regalaron productos a los asistentes.“Es algo muy grande para El Paso, para esta área. Están empleando a mas de 350 trabajadores, por lo que vemos mucho crecimiento en esta área. Es algo muy significativo”, indicó Marcos Lozano, embajador de la Gran Cámara de Comercio de El Paso, presente en el corte de listón y entrega del reconocimiento ‘luz de la montaña’ al gerente general Robert Hilburn.Para Blanca Trout, presidenta de la mesa directiva del Distrito Escolar de Canutillo el establecer una tienda de este tipo provocara un crecimiento comercial a favor de los habitantes.Los directivos de la tienda anunciaron para este fin de semana -sábado y domingo- la venta de Regreso a Clases en la cual habrá atractivos descuentos en toda la línea de útiles escolares.

