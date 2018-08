Veterana y enfermera, dio la vida por sus hijos

Como una gran persona y una madre dedicada a sus dos hijos, así recuerdan familiares y amigos a Kharisma Aslee James, quien la tarde del lunes murió atropellada al tratar de evitar que tres niños fueran arrollados por un auto.El hecho consternó a la comunidad educativa de la Mary N. Tippin Elementary, en cuyo estacionamiento ocurrió la tragedia.Originaria de Massachusetts, James era veterana de la guerra de Irak, ya que estuvo en el Army ocho años, llegando a obtener el rango de sargento. Para sacar adelante a sus dos hijos, James comenzó a estudiar enfermería en El Paso Community College para luego transferirse a la Escuela de Enfermería de Texas Tech University, donde graduó en 2017, gracias a una beca.El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, en el estacionamiento de la primaria Mary N. Tippin, ubicada en el 6541 Bear Ridge, en el Oeste de El Paso, cuando la mujer había ido a recoger a sus dos hijos tras concluir el primer día de clases del ciclo escolar 2018 – 2019.De acuerdo con Víctor Araiza, jefe de Policía del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), la madre de familia fue impactada por Roger Hawking, de 58 años, quien había ido por su nieto, pero se puso nervioso ya que momentos antes de la tragedia chocó con otro auto.“El conductor estaba saliendo del estacionamiento pero se desorientó, cuando chocó con otro vehículo”, explicó Araiza.El jefe policiaco señaló que cuando James, de 33 años, y otros padres de familia intentaron acercarse a Hawking, el hombre se puso nervioso y en lugar de estacionar el vehículo, aceleró e impactó a la mujer dejándola sin vida en el estacionamiento.Pero Hawking no solamente arrolló a la mujer, sino también a tres menores, un niño de 10 años, otro de siete y una niña de seis, estos dos últimos hijos de James.Los tres alumnos, cuyas identidades no serán reveladas, fueron trasladados a un hospital, donde su estado de salud es reportado como grave pero estable.“Su condición es grave, pero están mejorando. Los tres niños van a sobrevivir”, enfatizó Araiza.Hawking fue detenido por las autoridades momentos después del accidente, aunque hasta el cierre de esta edición aún no se fincaban cargos en su contra.En mayo de 2017 James concluyó sus estudios de enfermería y seis meses después consiguió empleo en el Hospital Providence, donde estuvo trabajando hasta el día de su muerte.Sus seres queridos lamentan su trágica muerte y aseguran que ella siempre dio lo mejor de sí para poder darle a sus hijos una vida mejor.“Fue una madre increíble hasta el final”, comentó Denise Suzanne.Hubo quienes catalogaron a la madre de familia como una heroína, por haber dado su vida con tal de salvar a los tres niños.“Es muy triste saber que mi compañera de preparatoria murió, pero ella se fue como lo que era, una heroína”, resaltó Marie Kondraski.Otros allegados a James simplemente no podían creer que su ser querido hubiera fallecido de una forma tan trágica.“No tengo palabras. Ella era mi compañera de batalla, mi hermana, pero ya no está porque dio su vida para salvar a los niños”, comentó Betrand Hawkins.A través de una cuenta en Internet los miembros del grupo Tippin Community están recaudando dinero para ayudar a la familia de James con los gastos funerarios.“Dos estudiantes de Tippin ayer tuvieron una irreparable pérdida, así vamos a unirnos como comunidad para apoyar a esta familia en este doloroso momento”, indicaron.La cuenta tiene como objetivo recabar 10 mil dólares y en menos de 24 horas de su creación ya se habían reunido 3 mil 815 dólares.Si usted desea apoyar a la familia de James puede hacerlo por medio de un donativo electrónico en https://www.gofundme.com/xw9p85-holland-family

