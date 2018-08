Cae ex profesor acusado de tener sexo con estudiante

Bryan Everett Stewart, ex profesor y entrenador de Irvin High School, fue detenido el pasado 9 de agosto cerca de Independence, Kansas, después de ser acusado de sostener relaciones sexuales con un estudiante.Stewart, de 34 años de edad, fue incluido la semana pasada en la lista de los más buscados en el área de El Paso por parto del programa Crime Stoppers, y fue el jueves pasado cuando oficiales del Servicio del Marshall de los Estados Unidos (USMS), lograron su arresto.Trascendió que Stewart renunció a su puesto en el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) al pasado 20 de abril, pero posteriores investigaciones sentaron base para que se le levantaran 2 cargos por sostener relaciones inapropiadas con un miembro del cuerpo estudiantil de la Irvin High School.La orden de aprensión contra el ex profesor de salud y entrenador del equipo de pista y campo de los Rockets se generó el 24 de julio pasado, pero oficiales del Departamento de Policía de EPISD no pudieron dar con el paradero del fugitivo.Fue el 30 de Julio cuando el USMS, por medio de la Fuerza de Tarea Lone Star para Detención de Fugitivos (LSFTF) se hizo cargo del caso, y posteriormente pudieron establecer que Stewart había abandonado la zona de El Paso.El 1 de agosto los investigadores de la LSFTF obtuvieron información sobre el paradero del prófugo, y con asistencia de investigadores locales de la LSFTF de Distrito de Kansas ubicaron el paradero de Stewart, quien se había trasladado a dicha área y además ya había obtenido un empleo.El 9 de agosto oficiales de la ley siguieron a Stewart después de su jornada laboral, y lo interceptaron mientras viajaba por la carretera estatal 75.Stewart fue fichado en la Cárcel del Condado de Montgomery, Kansas bajo dos cargos de relación inapropiada entre un educador y un alumno.Al ser procesado se le asignaron fianzas de 25 mil dólares por cada uno de los cargos.Se espera que Stewart enfrenta la extradición al Condado de El Paso, Texas en los próximos días.

