El Zoo de El Paso invita al público a la última edición de esta temporada de ‘After Howlers’ a partir de las 5 p.m. hasta las 8:30 p.m. el sábado 18 de agosto en sus instalaciones.El evento contará con el tema de los ‘Zoo-per Heroes’ donde se anima a todos los invitados a vestirse como su superhéroe o personaje de película favorito o personaje de la película.El evento incluye un programa de Meet the Keeper y sesiones de enriquecimiento animal, en el que los habitantes del zoológico muestran sus capacidades.Habrá música en vivo por los grupos 7TH Ave Band, Last Train Home, y DJ Kid Notorious, y un espectáculo vespertino de aves. Los visitantes también pueden disfrutar de un espectáculo acrobático aéreo especial de alto vuelo de Odd-Lab.Las familias podrán disfrutar de sus lugares favoritos del zoológico como Hunt Family Desert Spring, Foster Tree House Playground, el nuevo Hunt Family Endangered Species Carousel, o tomar algo delicioso en las instalaciones del Passport Café o Beastro.El zoológico estará abierto de 9:30 a.m. a 8:30 p.m. con el evento ‘After Howlers’ comenzando a las 5 p.m.Para obtener más información sobre el Zoológico de El Paso, llame al (915) 212-0966 o visite www.ElPasoZoo.org

