Responsabilidad recae en el conductor: EPISD

Autoridades del Departamento de Policía del Distrito Independiente Escolar de El Paso (EPISD) informaron que la responsabilidad del mortal accidente ocurrido en el estacionamiento de la escuela primaria Tippin, recae totalmente en el conductor y no en la administración de la escuela.Los detalles del accidente fueron dados a conocer mediante una rueda de prensa la mañana del martes con autoridades educativas presentes.El accidente fue reportado el lunes 13 de agosto, –primer día de clases del ciclo escolar 2018-2019–, alrededor de las 3:30 de la tarde, en la escuela Tippin ubicada en el 6541 Bear Ridge, al Oeste de El Paso.El conductor que arrolló a una madre de 33 años y a tres niños, de 10, 7 y 6 años, fue identificado únicamente como un hombre de 58 años de edad.“El conductor estaba retirándose del estacionamiento después de recoger a un niño, quien es su nieto, pero se desorientó cuando chocó otro vehículo”, dijo Víctor Araiza, jefe del Departamento de Policía de EPISD.Cuando la madre de los niños y otros personas se acercaron al conductor, el hombre una vez más ‘se desorientó’ y en lugar de estacionar el vehículo, lo puso en marcha, aceleró e impactó a la señora, quien después perdió la vida, agregó.Araiza no identificó ni a las víctimas ni al conductor. Detalló que no se habían presentado cargos en su contra, sin embargo, el caso continúa bajo investigación.Por su parte, Juan Cabrera, superintendente de EPISD, informó que los tres niños que fueron impactados sufrieron heridas graves, pero se encuentran estables y recuperándose.La víctima, solamente señalada como una madre de familia de 33 años, era la mamá de los niños de seis y siete años, de acuerdo con el distrito.Araiza dijo que es difícil describir qué se podría haber hecho para evitar el trágico accidente, pero que por más seguridad que se implemente, este tipo de hechos suceden en instantes.Cabrera declaró que el distrito seguirá trabajando con las autoridades municipales para la seguridad de los estudiantes y esperaran la conclusión de la investigación, las clases en la primaria Tippin continuaron de forma normal este martes.“Sabemos que el conductor estaba desorientado y confundido. No sabemos si el conductor sufría de una afección médica. No sabemos qué sucedió en ese instante que los impactó”, concluyó Cabrera.

