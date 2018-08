Interponen recurso contra ex consejera presidencial

Washington— La campaña del presidente Donald Trump presentó un recurso de arbitraje contra la ex colaboradora Omarosa Manigault Newman en el que alega que ella violó un acuerdo de confidencialidad.Un colaborador dijo a The Associated Press que presentó el recurso ante la Asociación Estadounidense de Arbitraje en Nueva York, alegando que el nuevo libro de Omarosa ‘Unhinged’ (que significa desquiciado) y la gira de presentación violan un acuerdo de confidencialidad celebrado con la campaña en 2016.Manigault Newman ha reconocido que firmó el acuerdo. Escribió en su libro que después de ser despedida de la Casa Blanca en diciembre de 2017, la campaña por la reelección de Trump le ofreció un puesto con sueldo de 15 mil dólares mensuales si firmaba un nuevo acuerdo, oferta que ella dice que rechazó.Por su parte, Trump escribió un tweet el martes donde dijo que la ex colaboradora era un “perro”.Manigault Newman divulgó varias grabaciones de audio de su época en la Casa Blanca, en una de las cuales el presidente dice que no sabía de su despido.El martes, Trump tuiteó: “Cuando le das a una desgraciada enloquecida y llorosa una oportunidad y le das un puesto en la Casa Blanca, parece que no funcionó. ¡Bien hecho, general Kelly, por despedir rápidamente a ese perro!”.Es una alusión al jefe de despacho John Kelly, quien despidió a Manigault Newman en diciembre de 2017 durante una conversación en la que ella dijo sentirse “amenazada”.Aunque Trump lanza andanadas de insultos casi a diario, llamar “perro” a su ex colaboradora fue un hecho pasmoso dentro de una pelea que abarca varios aspectos irritantes: la falta de diversidad entre los más altos funcionarios, los problemas de seguridad –Manigault Newman grabó la conversación de su despido en la Sala de Situación, el lugar de la Casa Blanca reservado a los asuntos más confidenciales– y la existencia de disposiciones insólitas como obligar a los colaboradores a firmar acuerdos de confidencialidad para que no abran la boca.Trump respondió también a la declaración de Manigault Newman de que escuchó una grabación en la que él usa un conocido término racista. Tuiteó que el productor de ‘The Apprentice’ lo llamó para asegurarle de que “NO HAY CINTAS del Apprentice en las que usé la palabra terrible y repugnante que me atribuye la Chiflada y Desquiciada Omarosa”.Insistió que “no tengo y nunca tuve esa palabra en mi vocabulario” y dijo que hasta el día de su despido, Manigault Newman lo había llamado “un verdadero Campeón de los Derechos Civiles”.Manigault Newman escribió en su nuevo libro que había escuchado algo sobre la existencia de esas cintas. Dijo el domingo que escuchó una de ellas, pero para entonces el libro estaba terminado.El martes, divulgó por la cadena CBS otra grabación de audio en la cual, dijo, colaboradores de la campaña hablan sobre el uso del término racista por Trump.La Casa Blanca y la campaña no respondieron a los pedidos de declaraciones.Una de las personas que presuntamente aparece en la grabación es Katrina Pierson, asesora de la campaña de reelección y ex vocera de la campaña de 2016. Pierson ha dicho que nunca escuchó a Trump emplear esa clase de términos. Dijo por la cadena Fox que la única persona a la que escuchó mencionar una grabación es Manigault Newman.En la grabación, la presunta Pierson dice acerca de Trump: “Lo dijo. Siente vergüenza”.