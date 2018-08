Durante su juventud el juarense César Carrasco nunca pensó que su trabajo lo tendría inmerso en diferentes programas espaciales, pero su constancia lo ha llevado a ser parte fundamental del proyecto de la Sonda de Exploración Solar Parker, que el domingo pasado tuvo un fastuoso lanzamiento.“Desde que estudié la maestría varios de los proyectos en los que trabajé estuvieron relacionados a conceptos aeroespaciales”, dijo el ingeniero civil egresado de UTEP, desde donde despegó su carrera para explorar otras órbitas.“Fue un poco de suerte, gracias al profesor con el que vine a estudiar y que tenía ese contacto con diferentes programas, eso me dio la oportunidad de inmiscuirme”, dijo el actual director del Centro de Tecnología y Ciencia Aeroespacial del Futuro en UTEP.El futuro es infinito para Carrasco, quien después de estudiar en Bachilleres 5 en Ciudad Juárez, se graduó como ingeniero civil en el Tecnológico de Monterrey.Posteriormente decidió seguir sus estudios en UTEP, donde se graduó de la maestría y el doctorado en Ingeniería Civil y escaló posiciones como docente hasta convertirse en el jefe del departamento de su especialidad.Al paso del tiempo, Carrasco ha colaborado para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la compañía Boeing, la empresa aeronáutica Lockheed Martin, la Agencia de Defensa de Misiles y la Compañía Raytheon entre otras.“En sí no ha cambiado la manera en que miro al cielo”, dijo el juarense sobre los alcances de su trabajo como ingeniero civil, que en un inicio parecería ser una carrera no tan cercana a la carrera espacial.“En realidad no es muy común que un ingeniero civil participe en estos programas, pero sí sucede en mi caso debido al área en que me especialicé”, afirmó Carrasco.El jefe del Departamento de Ingeniería Civil de UTEP afirmó que su conocimiento en el área de estructuras, de mecánica de materiales, de resistencia y análisis de deformación de los mismos es lo que le ha abierto las puertas al actual proyecto que analizará al astro rey, sin embargo, sus alcances lo han mantenido activo en otros proyectos como en el de la Estación Espacial Internacional.“Tengo años trabajando en esta área, y sobre la estación internacional es como tener un edificio en el espacio, es ahí donde la resistencia de los materiales se utiliza para llevar con éxito las misiones”, afirmó.Desde el año 2010 el doctor Carrasco ha trabajado en la evaluación de riesgo por impacto de micrometeoritos, con el fin de llevar a cabo la misión de la sonda Parker, diseñada y construida con financiamiento del Laboratorio de Física Aplicada (APL) de la Universidad Johns Hopkins.La meta del trabajo de Carrasco fue cuantificar los riesgos que enfrentará la sonda por las partículas de polvo espacial que le impactarán a velocidades extremas.“Es una misión que va a durar 7 años y que inició el domingo pasado cuando se tuvo el lanzamiento, y se espera que la sonda realice un total de 24 órbitas alrededor del sol: será en noviembre cuando la sonda tendrá su primera aproximación”, sostuvo el investigador.La Sonda de Exploración Solar Parker –que fue lanzada por la NASA el domingo 12 de agosto desde Cabo Cañaveral, Florida– viajará a una velocidad promedio de 430 mil millas por hora, con la intención de viajar 4 millones de millas en dirección al Sol.La sonda, de 685 kilos de peso, y equipada con sofisticados instrumentos de medición, orbitará hasta en 6 ocasiones sobre Venus, antes de colocarse a 15 millones de millas del astro rey, que en términos aeroespaciales es prácticamente “tocando al sol”.La Parker se colocará justo dentro de la resplandeciente atmósfera solar, conocida como la corona, que será la distancia más cercana que cualquier otro artefacto hecho por la humanidad ha conseguido jamás, en gran parte debido al trabajo del juarense Carrasco.“El de la Sonda de Exploración Solar Parker es uno de los proyectos más emocionantes en los que he tenido la oportunidad de participar”, dijo el profesor de UTEP.“Después de todo, ésta es la primera misión hacia la atmósfera del Sol, y que ofrecerá un invaluable entendimiento sobre el funcionamiento interno del Sol y el clima espacial”, sostuvo.Los organizadores de la misión afirman que los datos recabados por la nave espacial, de ahora al año 2025, podrían suscitar un importante adelanto en la habilidad para entender, y posiblemente pronosticar los eventos climatológicos del espacio que tienen un impacto en la vida aquí en la Tierra.Además de viajar distancias estratosféricas, la sonda solar alcanzará temperaturas inimaginables para el grueso de la población terrestre, por ello es que los cálculos del doctor Carrasco predicen que el escudo de calor de la Parker pueda soportar hasta 2 mil 500 grados Fahrenheit, e impactos de micrometeoritos a velocidades que sobrepasan los 300 kilómetros por segundo.Los esfuerzos de Carrasco reflejan la importancia de la investigación que se realiza en UTEP y su impacto en la exploración del espacio.Desde el año 2001, el Centro NASA MIRO para la Exploración Espacial e Investigación Tecnológica (cSETR) de la Universidad ha desarrollado motores para cohetes y creado un ecosistema de investigación, construyendo extraordinarias capacidades que permiten a los estudiantes obtener un entrenamiento sólido para que puedan llegar a trabajar en agencias federales, tales como la NASA o en empresas privadas como lo es Blue Origin, dedicada al turismo espacial.“En realidad no tengo un laboratorio”, dijo Carrasco ante la magnitud de su labor.“Todo lo que hago es un trabajo de simulación en computadora”, sostuvo el orgulloso juarense.“Claro que sí, es un orgullo muy grande ser mexicano, ser juarense y participar en estos proyectos”, dijo Carrasco sobre sus orígenes.“Aunque tengo las dos ciudadanías sigo yendo mucho a Ciudad Juárez, a Chihuahua, o a pasar mis vacaciones en Oaxaca; sobre todo creo que es muy importante lo que hace la universidad (UTEP) al servir a la comunidad hispana en El Paso, y para mí es muy importante el poder ser un ejemplo para la comunidad”, afirmó.

