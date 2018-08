Se 'salvan' paseños de impuesto a luz y gas

En medio de un enrarecido ambiente político, el alcalde Dee Margo anunció su intención de vetar la propuesta de un nuevo impuesto del 1 por ciento por la venta de servicios utilitarios, misma que hace una semana había apoyado.Sin embargo, no hubo necesidad de que el alcalde ejerciera su derecho al veto, ya que con votación de 6-2 se decidió desechar dicha propuesta de cara a la implementación del impuesto para el año fiscal 2019 de El Paso, mismo que se votará la semana entrante.La representante Alexsandra Annello (Distrito 2) y Cassandra Hernández (Distrito 3) se opusieron en la reunión de Cabildo a la medida de desechar el impuesto utilitario.“La decisión fue completamente política”, dijo Anello tras la votación del Cabildo.“Este es un impuesto utilitario, es esencialmente un impuesto que toca a toda la ciudad, no solamente a los propietarios de viviendas”, sostuvo la representante del Distrito 2 sobre la medida que buscaba gravar el uso de electricidad y gas.“Tenemos una obligación de proteger al público, esa es nuestra responsabilidad como Gobierno, entonces por qué vamos a borrar un fondo tan necesario”, dijo por su parte la representante Hernández durante su intervención en la junta del Cabildo de El Paso.La votación que da los últimos detalles al presupuesto de la Ciudad se da días después de que un ciudadano, Zachary González, busca legalmente la revocación del mandato del alcalde Dee Margo.Una de las principales mociones de esta medida es en respuesta a la posición del alcalde en materia impositiva, que a decir de sus detractores contradice sus promesas de campaña.“Mi meta ha sido siempre, y todavía lo es, mantener los impuestos lo más bajo posible. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como funcionarios electos el asegurar que nuestros grupos de emergencia tengan el equipo necesario para mantener El Paso seguro”, expresó Margo la semana pasada sobre el impuesto utilitario que beneficiaría al Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD).Sin embargo, al desecharse tal medida se buscará financiación del fondo general a las necesidades de equipo y unidades de emergencia para EPFD.La intención era la de generar ingresos de 3 millones de dólares con el nuevo impuesto del 1 por ciento a los servicios utilitarios.Dicha propuesta consideraba repeler una ley estatal de la Legislatura 65, en donde se excluía a los particulares (usuarios residenciales) del impuesto por uso de electricidad y gas, que otorgaba 4 por ciento al Estado y 1 por ciento a las ciudades.Destaca el hecho de que el 29 de agosto de 1978 la Ciudad de El Paso aprobó la ordenanza que repelía el impuesto por uso de gas y electricidad, y que a la fecha junto a la ciudad de San Antonio son las únicas dos grandes ciudades de Texas que no aplican este impuesto.“Desde 1978 El Paso no recauda este tipo de impuesto, pero tiene la facultad de hacerlo”, dijo Robert Cortina, director financiero de la Ciudad de El Paso.Cortina realizó su presentación frente a los miembros del Cabildo de El Paso, puntualizando el hecho de que dichos recursos adicionales se destinarían a la seguridad pública, específicamente al Departamento de Bomberos.En el presupuesto se busca destinar 15 millones a los departamentos de Policía y Bomberos de El Paso, y 7 millones a obras de mejoramiento de calles y vialidades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.