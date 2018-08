Gane o pierda, su campaña reconfiguraría la política de Texas

Washington — Es un cumplido muy mal intencionado.La campaña del representante federal, Beto O’Rourke por el Senado de Estados Unidos se ha hecho notar por todo el estado al grado de que el nuevo juego de apuestas en la política de Texas es “¿Por cuánto llegará a acercarse a Ted Cruz en noviembre?”La implicación en la manera en que tal pregunta es formulada es que la derrota de O’Rourke sigue considerándose como un hecho.A pesar del alto entusiasmo que la campaña del congresista de El Paso ha sembrado entre los demócratas, Texas no ha elegido a un demócrata para ocupar un cargo estatal en más de 20 años. Una informal ronda de entrevistas con más de una docena de jugadores políticos involucrados en la política de Texas y de la nación sugiere que se espera que Cruz extienda dicha racha con una victoria de reelección en los altos dígitos singulares.Aunque semejante margen significaría un notorio progreso para los demócratas que han contendido por cargos estatales en el pasado, una derrota es una derrota, y la victoria de Cruz asegurará el control del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos por otros dos años.Aun así, la gira de 18 meses de O’Rourke por todo el estado podría aún ayudar en gran medida a reconstruir el sistema de un agotado partido estatal. La consigna que es compartida en secreto entre los demócratas es “perder hacia adelante”.En ese sentido, lo que está en juego para ambos partidos es algo más que una simple contienda electoral.La manera en que este extraño enfrentamiento de Cruz, un ex finalista presidencial del Partido Republicano, contra O’Rourke, un congresista de base convertido en sensación política, llegue a desarrollarse podría determinar la trayectoria de la próxima década en la política de Texas.La más reciente señal del ímpetu de O’Rourke tuvo lugar el fin de semana, luego que Cruz lanzara varios anuncios por televisión el viernes, incluyendo tres de estos en los que ataca a O’Rourke.“El más grande reto al que me enfrento en esta contienda… es la autocomplacencia”, según dijo Cruz el sábado en una conferencia conservadora en Austin. “La gente lo dice siempre, ‘Oh, vamos es un reelecto de Texas. ¿Cómo podría perder?’ Bueno, en un ciclo ordinario, eso podría ser cierto. Pero este no es un ciclo ordinario”.Mientras tanto, la campaña de O’Rourke impuso una ambiciosa meta para recaudar un millón de dólares en el transcurso del fin de semana para ayudar a responder al ataque de Cruz, y con facilidad superó las expectativas, anunciando el lunes por la mañana que se habían recaudado 1.25 millones de dólares gracias a las más de 30 mil donaciones.Más de un operativo de ambos partidos le restó importancia a la emoción por O’Rourke con una generalizada frase —“Se sigue tratando de Texas”— una referencia a la reciente historia del estado como el puntal conservador con el más alto índice poblacional en la unión.El entusiasmo por O’Rourke —su bonanza en asistentes a sus eventos y una recaudación de fondos que ha roto récords, en particular— es algo que el estado no ha visto en lo que se tiene memoria de la historia moderna. Pero aún quedan dudas sobre si el tres vece electo congresista podrá soportar los golpes cuando el amplio y esperado ataque publicitario en contra de él comience, si podrá activar el voto hispano y si podrá efectivamente construir la identificación de su nombre en un estado con una de las poblaciones de mayor expansión.“Nunca hemos estado en una situación en la que noviembre sea tan importante a nivel estatal”, dijo Jason Stanford, un ex consultor demócrata, sobre la incertidumbre que se vivirá en el otoño.Así que ¿cómo sería una victoria moral, si O’Rourke no logra cerrar el trato? Los operativos de ambos partidos sugieren que una puntuación de 5 a 6 —o menor— podría cimbrar la política en todo Texas.Semejante margen podría obligar a los demócratas a nivel nacional a comenzar e invertir seriamente en el estado y forzar a los republicanos locales a recapacitar sobre cómo su propio partido practicará la política en un futuro.Pero un desempeño de ese tipo por parte de O’Rourke también podría traer consigo consecuencias aún más inmediatas, potencialmente confundiendo los resultados de las contiendas por otros cargos estatales en este otoño.Sólo un puñado de sondeos en torno a la contienda andan flotando por ahí en el éter político de Texas. Pero un punto de alarma para los republicanos es lo que los estrategas de campaña dicen cuando se analizan las contiendas por cargos menores.Otras campañas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos o el Legislativo de Texas incluirán contiendas estatales en los sondeos que se lleguen a realizar dentro de un distrito. Fuentes de ambos partidos dicen que algunos de estos sondeos muestran un bajo desempeño de Cruz en algunas contiendas legislativas y del Congreso —particularmente en las áreas urbanas.En efecto, O’Rourke podría perder por muy poco, pero también podría atraer a suficientes votantes en las comunidades adecuadas para impulsar a los demócratas en las contiendas por el Legislativo y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.El encuestador de Cruz, Chris Wilson, respondió que los éxitos de Cruz son ideales para atraer a la base del partido.“Lo que Cruz puede hacer, a diferencia de cualquier otro funcionario estatal —es motivar la participación de los votantes que votaron en las elecciones presidenciales”, dijo. “Él es un candidato que genera entusiasmo entre la base republicana. Sería miope pensar que la base republicana participaría sin contar con alguien como él en la boleta”.El ex vicegobernador, Ben Barnes, un demócrata, señaló hacia la otra contienda por el mayor cargo estatal —la campaña de reelección del gobernador Greg Abbott contra la demócrata Lupe Valdez— la cual se espera que sea una arrasada dada la popularidad de Abbott. Aunque se podría argumentar que eso haría las cosas más difíciles para O’Rourke, también podría forzar a que aquellos republicanos que siempre votan por un único partido repartan sus votos entre él y Abbott. Barnes argumenta que semejante escenario podría abrir la puerta a la posibilidad de que los votantes de Texas en los baluartes del Partido Republicano consideren a los demócratas en las contiendas por cargos menores.“Son muy deprimentes las posibilidades para algún demócrata, pero creo que Beto ha hecho un muy buen trabajo en quizás cambiar la política del Texas rural”, dijo. “Dirigirá una gran campaña y conseguirá muchos votos. Creo que Beto hará que la gente divida sus votos”.Irónicamente, aquellos que están más preocupados por todo lo que se dice del potencial de O’Rourke son los mismos demócratas.Desde que los republicanos tomaron el control de gobierno estatal en la década de los noventas, un nuevo candidato estatal demócrata ha logrado destacar en la escena cada cierta cantidad de años, elevando las esperanzas del partido. Y en repetidas ocasiones dicho candidato no ha podido ganar.La campaña de la ex senadora estatal, Wendy Davis, fue la más reciente encarnación de esto en el 2014, y su derrota por 20 puntos provocó el decaimiento de dicho entusiasmo y la habilidad para que el partido recaudara fondos en el estado.Desde el 2002, una serie de demócratas que se han postulado para la gubernatura o el Senado federal, provocaron una emoción semejante y en veces, lograron recaudar suficiente dinero, en campañas que tenían la intención de ponerle fin a la sequía del partido en el estado. Entre estos se incluye el ex alcalde de Houston, Bill White, y el banquero, Tony Sánchez —ambos perdieron sus contiendas al querer desbancar al gobernador Rick Perry— y el ex representante estatal, Rick Noriega, y el ex alcalde de Dallas, Ron Kirk —quienes ambos perdieron ante el senador federal, John Cornyn. La mayoría de estos perdieron por márgenes en los dos dígitos.Luego llega O’Rourke, quien al parecer, casi de la nada, ha logrado provocar ese mismo tipo de emociones y expectativas que algunos demócratas ahora temen que una vez más conlleven al fracaso y la decepción.Pero aunque a estos demócratas les guste o no, las metas ya han cambiado.Un consultor demócrata nacional, quien está involucrado en las contiendas de Texas, sugirió que simplemente desempeñarse mejor que Davis en el 2014 contra Abbott no es suficiente —cualquier derrota de O’Rourke en los dos dígitos llegará a disuadir cualquier potencial entusiasmo entre los demócratas a nivel nacional de que Texas llegue a ser una entidad competitiva tanto al nivel estatal como al nivel presidencial en un futuro no muy lejano.También existe una clara ansiedad sobre la contienda del Senado federal en algunos círculos republicanos, pero ésta no es tan generalizada.Algunos republicanos de alto rango —incluso aquello que no se sienten tan atraídos por Cruz— desestiman cualquier tipo de escenario en el esta contienda llegue a presagiar una amenaza a largo plazo hacia el poder republicano en Texas.Mientras que Cruz tuvo un dificultoso aterrizaje tras su fallida campaña presidencial, la confianza sigue siendo alta de que él dirigirá una campaña tecnológicamente organizada a la par con sus campañas presidenciales y del Senado del 2012.Al mismo tiempo, Abbott y el vicegobernador, Dan Patrick, están listos para abrir sus cofres de guerra con el fin de proporcionar decenas de millones de dólares en apoyo al resto de los candidatos en la boleta.Pero también, en esta cosmovisión republicana, estos dos candidatos por el Senado son muy singulares y, con Donald Trump en la Oficina Oval, la época se mira muy tumultuosa como para extrapolar cualquier tipo de pronósticos sobre el futuro de la política en Texas. Cruz es una fuerza muy polémica en la política del estado, mientras que O’Rourke ha demostrado, hasta ahora, ser un demócrata con un poco común carisma.Un mejor barómetro, según argumentan los republicanos, es ver qué tan bien se desempeña Cornyn en su tan esperada campaña por la reelección en el 2020.E incluso si O’Rourke logra conseguir una histórica e inesperada victoria, muchos advierten en contra de cualquier tipo de radicales conclusiones de que Texas se convertirá en un campo de batalla central en la política nacional. En 1961, John Tower desafió a las bajas expectativas en una elección especial por el Senado federal, convirtiéndose en el primer republicano en ganar un escaño estatal en Texas desde la Reconstrucción. El camino del Partido republicano rumbo a una arrasadora victoria de todo cargo estatal tomaría otros 37 años en recorrerse.En dicho aspecto, algunos demócratas perciben cualquier discusión sobre si una derrota de O’Rourke por un cierto número de puntos podría dar pie a una victoria a largo plazo como algo absurdo. Para ellos, esto sigue siendo una suma de ceros sobre la pizarra.“La única victoria se consigue ganando”, dijo Stanford.