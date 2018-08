Acusan a albergue de drogar a menor separado

Moultrie, Georgia— El niño estaba parado frente a la ventana con sus puños cerrados, mirando hacia afuera mientras la lluvia que caía sobre el mal cuidado jardín. Tres meses antes, el pequeño de cinco años y su padre habían huido de las amenazas de muerte en Guatemala, para buscar asilo político en Estados Unidos. Pero en lugar de ello, agentes de la Patrulla Fronteriza enviaron a su papá a una cárcel de inmigración y a Adonias a un albergue para menores en Chicago.Ahora, seis días después de su reunión el 24 de julio, su padre estaba sentado al otro lado de la habitación frente a él en la deslucida y pequeña vivienda que compartían con cuatro de sus familiares, preguntándole a Adonias sobre lo que había pasado en las 10 semanas que estuvieron separados.Sabía que había acusaciones de que Adonias había sido inyectado con algo que le ocasionaba sueño cuando se portaba mal –acusaciones que las autoridades federales y estatales están investigando, pero que podrían resultar difíciles de resolver de manera definitiva.El albergue, el cual realizó su propia investigación, niega con firmeza cualquier acusación de delito, y los archivos médicos del menor –proporcionados por su abogada con el permiso de sus padres– muestran que no se le aplicó ningún tipo de inyección, a excepción de las vacunas. Pero una evaluación psicológica independiente, realizada antes de que fuera liberado del albergue Casa Guadalupe encontró que el niño “exhibía señales de trauma, particularmente cuando se manifestaban en presencia de una jeringa de juguete”.En medio de la controversia, los archivos ofrecen un austero retrato de la dolorosa odisea de un menor al tener que soportar el proceso de la separación de su familia.El caso de Adonias se ha tornado emblemático de las inquietudes en torno al trato de miles de menores migrantes, especialmente aquellos que fueron arrebatados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México durante la corta vida de la política aplicada por la administración de Trump, la cual provocó la separación de las familias.En semanas recientes, se han presentado cargos de abuso sexual de un menor de seis años y otro de 14 en dos albergues de Arizona, y un juez federal ordenó a un albergue de Texas para menores problemáticos que dejara de administrarles medicamentos psicotrópicos a los niños sin una orden de la Corte o el consentimiento de los padres.¿Acaso Adonias fue drogado? Se pregunta su padre, un albañil de 30 años que pidió no ser identificado por temor a represalias en caso de que él y su hijo sean deportados.Pero el niño de 43 libras de peso, con el nombre bíblico y el pelo a rapa no quería hablar sobre el tiempo que pasó en Casa Guadalupe.Mientras miraba hacia afuera, las lágrimas brotaron y colgaron de sus largas y oscuras pestañas.De pronto levantó uno de sus pequeños puños y golpeó el vidrio de la ventana con fuerza.“Adonias, no”, dijo su padre.Pero el niño volvió a golpear el vidrio.“Adonias, no”, le repitió.“Aún sigo triste”, dijo el niño entre sollozos. “Quiero estar solo”.Adonias gritó y dio puñetazos a los agentes de la Patrulla Fronteriza, según recuerda su padre, cuando fueron separados dentro del centro de detención en Arizona.Para el anochecer, cuando Adonias arribó a Casa Guadalupe, al niño y su padre los separaba una distancia de 2 mil millas (más de 3 mil 200 kilómetros).El albergue en Chicago es uno de más de 100 albergues que hay por todo el país con contratos federales para hacerse cargo de los menores migrantes. Muchos de estos centros, como Casa Guadalupe, fueron fundados hace años para albergar a miles de menores que viajaban solos hacia la frontera cada año, hasta que pudieran reunirse con sus familiares. Pero bajo la política de “cero tolerancia” de la administración de Trump, estos albergues de pronto se ensancharon para albergar a más de 2 mil 500 menores que fueron separados de sus padres.Algunos de estos albergues, los cuales son administrados de manera privada pero están bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), se han visto por mucho tiempo plagados de acusaciones de abuso sexual y físico.El HHS dijo que tiene una “política de cero tolerancia” en contra de todo tipo de abuso en los albergues. “Nosotros siempre nos enfocamos en la seguridad y el mejor interés de cada uno de los menores”, según dijo la dependencia en un comunicado. “Cualquier acusación de abuso o negligencia es tomada muy en serio, investigada por la ORR, y se toman las acciones apropiadas”.Pero la controversia en torno a las separaciones de las familias ha hecho resaltar una serie de nuevas acusaciones, incluyendo quejas sobre los medicamentos recetados a los menores detenidos en estos albergues.El 16 de abril, unos días después de la implementación de la política de “cero tolerancia”, una coalición de organizaciones a favor de los derechos civiles y clínicas legales le pidieron a un juez federal que tomara acción en contra del Centro de Tratamiento Shiloh, aseverando que el albergue, ubicado cerca de Houston, les daba a los menores migrantes “camisas de fuerza químicas” de píldoras psicotrópicas y sedantes en inyecciones para controlar su comportamiento.Después de que más de una docena de menores en el albergue Shiloh dijeran que les fueron dados medicamentos que les provocaban sueño, mareos y náuseas, la juez federal de distrito, Dolly Gee, ordenó la semana pasada a la ORR que obtuviera el consentimiento de los padres o una orden de la Corte antes de recetar estos psicotrópicos a los menores a excepción en casos de alguna emergencia.“Mientras intentamos contactar a los padres de familia o tutores para realizar los procedimientos de tratamiento, por definición estos menores están bajo la custodia de la ORR, y es la ORR la autoridad legal que toma toda decisión médica”, según dijo una vocera del HHS.Neha Desai, directora de inmigración del Centro Nacional para la Ley del Menor, una de las organizaciones involucradas en el caso, dijo que ella ha estado enterada de que algunos menores en Centroamérica experimentan síntomas de abandono ocasionados aparentemente por los medicamentos psicotrópicos que les fueron dados no sólo en el albergue Shiloh, sino en otros albergues, también. Los niños fueron deportados, dijo Desai, sin ninguna “advertencia sobre cómo debían ser atendidos para que pudieran hacer la transición hacia otro tipo de cuidados médicos”.En el caso de Adonias, los archivos proporcionados por su abogada con el permiso de sus padres ofrecen una mirada poco común del cuidado médico que recibió en los albergues de la ORR.Arribó a Casa Guadalupe un lunes por la noche a finales de mayo: solo, asustado y confundido.“El padre está bajo custodia del ICE”, según dice el formulario inicial de ingreso. “El menor no cuenta con ningún número de contacto”.“El participante reporta que no se siente seguro sin sus padres”, según se lee en la evaluación de seguridad.“El menor reporta que necesita reunirse con su padre”, según lo estipula un resumen del caso.

